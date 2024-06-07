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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Екатеринбурге самокатчик на большой скорости влетел в кроссовер

Екатеринбуржец на самокате на полной скорости влетел в автомобиль

7 июня 2024, 14:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге самокатчик на большой скорости влетел в кроссовер

В Екатеринбурге молодой человек на самокате врезался в кроссовер. Тормозить он начал лишь за пару метров до помехи.

Авария произошла на улице Заводской. Автомобиль выезжал с парковки около местной больницы, когда ему в бок въехал самокат, пишет Е1.

Молодой человек ехал на приличной скорости, однако тормозить он начал лишь за пару метров до машины, поэтому столкновение получилось жестким. Какие именно травмы получил самокатчик, неясно — с места ДТП он скрылся.

Эксперт Е1 Сергей Ларионов утверждает, что виновником данной аварии является не самокатчик, а автомобилист, который не уступил ему дорогу, хотя молодой человек ехал по тротуару.

Ранее стало известно, что кикшеринговые компании начали блокировать несовершеннолетним самокатчикам доступ к аккаунтам .

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