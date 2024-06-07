Голый житель Екатеринбурга бегал по улице под дождем

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Екатеринбуржца заметили очевидцы и вызвали Росгвардию, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
Так как у мужчины было неадекватное поведение, его задержали, чтобы передать его медицинским сотрудникам, рассказали Ура.ру в пресс-службе ведомства.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге обнаженный мужчина бегал с криками по улице, а затем лег на асфальт и стал биться об него головой. Прохожие, заметив дебошира, вызвали экстренные службы.