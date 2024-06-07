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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Голый житель Екатеринбурга бегал по улице под дождем

Голый житель Екатеринбурга бегал по улице под дождем

7 июня 2024, 13:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаженный мужчина гулял по улице под дождем. Инцидент произошел в районе ЖБИ.

Екатеринбуржца заметили очевидцы и вызвали Росгвардию, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

Так как у мужчины было неадекватное поведение, его задержали, чтобы передать его медицинским сотрудникам, рассказали Ура.ру в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге обнаженный мужчина бегал с криками по улице, а затем лег на асфальт и стал биться об него головой. Прохожие, заметив дебошира, вызвали экстренные службы.

Голый мужчина прогулялся по улице Екатеринбурга
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