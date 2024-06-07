Границы поиска пропавших в свердловском лесу детей будут расширены

Напомним, что 10-летняя девочка и 12-летний мальчик пропали, когда отправились с дедушкой на рыбалку из деревни Бурмакина. Вика и Гриша Крепп приехали из Тюмени на Средний Урал к дедушке. Они растут в неполной семье и воспитываются одной матерью, однако семья не состоит на профилактическом учете.