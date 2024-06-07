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Published Сегодня, 08:35

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Свердловская полиция расширит границу поиска пропавших в лесу брата и сестры

Границы поиска пропавших в свердловском лесу детей будут расширены

7 июня 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney

Свердловская полиция расширит границу поиска пропавших в лесу брата и сестры

В поисково-спасательной операции под свердловским селом Байкалово участвуют уже 500 человек

Полиция намерена расширить радиус поиска Виктории и Григория Крепп, которые заблудились в лесу 4 июня, и применить для их обнаружения оснащенные тепловизорами вертолеты, сообщили в пресс-службе УМВД.

Искать пропавших в свердловском лесу детей будут с помощью авиации
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Свежие подкрепления прибыли из Тюмени, также задействованы подразделения из Пышмы, Камышлова и Туринска. Если сначала детей искали около 200 человек, то сейчас округу прочесывают уже 500 добровольцев.

Волонтеры и правоохранители уже обошли местность в пределах 15-20 км от возможной точки исчезновения детей. Кроме того, проверяют жителей деревень Бурмакина, Липчинское и Мельничная — начался обход дворов.

Кроме того, в поисках принимают кинологическое подразделение со служебными овчарками Нори, Игната, Магнус, Жасмин и Юрай Хип.

Напомним, что 10-летняя девочка и 12-летний мальчик пропали, когда отправились с дедушкой на рыбалку из деревни Бурмакина. Вика и Гриша Крепп приехали из Тюмени на Средний Урал к дедушке. Они растут в неполной семье и воспитываются одной матерью, однако семья не состоит на профилактическом учете.

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