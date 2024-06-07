Границы поиска пропавших в свердловском лесу детей будут расширены

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Полиция намерена расширить радиус поиска Виктории и Григория Крепп, которые заблудились в лесу 4 июня, и применить для их обнаружения оснащенные тепловизорами вертолеты, сообщили в пресс-службе УМВД.
Свежие подкрепления прибыли из Тюмени, также задействованы подразделения из Пышмы, Камышлова и Туринска. Если сначала детей искали около 200 человек, то сейчас округу прочесывают уже 500 добровольцев.
Волонтеры и правоохранители уже обошли местность в пределах 15-20 км от возможной точки исчезновения детей. Кроме того, проверяют жителей деревень Бурмакина, Липчинское и Мельничная — начался обход дворов.
Кроме того, в поисках принимают кинологическое подразделение со служебными овчарками Нори, Игната, Магнус, Жасмин и Юрай Хип.
Напомним, что 10-летняя девочка и 12-летний мальчик пропали, когда отправились с дедушкой на рыбалку из деревни Бурмакина. Вика и Гриша Крепп приехали из Тюмени на Средний Урал к дедушке. Они растут в неполной семье и воспитываются одной матерью, однако семья не состоит на профилактическом учете.