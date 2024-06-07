Губернатор Свердловской области получил награду во время ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Вышеуказанный знак главе Свердловской области вручал замминистра иностранных дел Александр Панкин, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле девять сотрудников детского медучреждения получили письма с благодарностями от регионального Заксобрания. Врачей награждал депутат Заксо Владимир Рощупкин.
Также Рощупкин выразил медикам благодарность за их работу. В ответ главврач Дмтрий клейменов вручил ему благодарственное письмо.