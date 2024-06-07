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Губернатор Свердловской области получил награду во время ПМЭФ-2024

Губернатор Свердловской области получил награду во время ПМЭФ-2024

7 июня 2024, 11:34
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вручили нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество» во время ПМЭФ-2024.

Вышеуказанный знак главе Свердловской области вручал замминистра иностранных дел Александр Панкин, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле девять сотрудников детского медучреждения получили письма с благодарностями от регионального Заксобрания. Врачей награждал депутат Заксо Владимир Рощупкин.

Также Рощупкин выразил медикам благодарность за их работу. В ответ главврач Дмтрий клейменов вручил ему благодарственное письмо.

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