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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения

Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения

7 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
Мать брата и сестры из Тюмени, которые пропали в лесу Свердловской области, рассказала, почему дети и их дед разделились.

По словам женщины, когда дети подумали, что уже вышли из леса, они взяли банковскую карту у деда и побежали, как они думали, в магазин. После этого брат и сестра исчезли, написала она в соцсети ВКонтакте.

Известно, что женщина отправила их в деревню к своему отцу, который некоторое время назад перенес инсульт. Вместе с детьми пропали и собаки.

Напомним, дети пропали 5 июня 2024 года. Их разыскивают волонтеры и сотрудники полиции. В СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения.

Границы поиска пропавших в свердловском лесу детей будут расширены
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