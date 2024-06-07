Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По словам женщины, когда дети подумали, что уже вышли из леса, они взяли банковскую карту у деда и побежали, как они думали, в магазин. После этого брат и сестра исчезли, написала она в соцсети ВКонтакте.
Известно, что женщина отправила их в деревню к своему отцу, который некоторое время назад перенес инсульт. Вместе с детьми пропали и собаки.
Напомним, дети пропали 5 июня 2024 года. Их разыскивают волонтеры и сотрудники полиции. В СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения.