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Мотоциклист погиб в ДТП с экскаватором в Свердловской области

Мотоциклист погиб в ДТП с экскаватором в Свердловской области

7 июня 2024, 03:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с экскаватором. Трагедия случилась утром 6 июня на 1 км автодороги «Сухой Лог — Рефтинский».

65-летний водитель экскаватора поворачивал на прилегающую территорию. Ему на встречу в это время ехал мотоцикл. Случилось столкновение. 63-летний водитель мотоцикла получил травмы. Он скончался в больнице, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель экскаватора рассказал, что приехал заправиться и во время поворота не увидел приближающийся транспорт. Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование. Водитель был трезвым. Состояние второго участника ДТП оценит химико-токсикологическая экспертиза.

Напомним, ранее в Тугулыме подросток катался на мотоцикле и в результате врезался в забор. На мальчике не было шлема. Он получил травму головы.

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