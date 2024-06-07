Мотоциклист погиб в ДТП с экскаватором в Свердловской области

65-летний водитель экскаватора поворачивал на прилегающую территорию. Ему на встречу в это время ехал мотоцикл. Случилось столкновение. 63-летний водитель мотоцикла получил травмы. Он скончался в больнице, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.