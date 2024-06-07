Мотоциклист погиб в ДТП с экскаватором в Свердловской области

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65-летний водитель экскаватора поворачивал на прилегающую территорию. Ему на встречу в это время ехал мотоцикл. Случилось столкновение. 63-летний водитель мотоцикла получил травмы. Он скончался в больнице, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Водитель экскаватора рассказал, что приехал заправиться и во время поворота не увидел приближающийся транспорт. Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование. Водитель был трезвым. Состояние второго участника ДТП оценит химико-токсикологическая экспертиза.
Напомним, ранее в Тугулыме подросток катался на мотоцикле и в результате врезался в забор. На мальчике не было шлема. Он получил травму головы.