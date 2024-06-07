Пожилой екатеринбуржец догнал автобус и через две остановки умер в салоне

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
Пенсионер побежал за автобусом в районе поселка Палникс, пишет Е1 со ссылкой на одну из пассажирок.
Водитель подождал пожилого человека, и тот смог зайти в салон. Однако ему резко стало плохо. Окружающие посадили его и попытались дать воды, однако мужчина скончался.
Далее водитель высадил всех пассажиров около торгового центра «Мега». Инцидент подтвердили в свердловском СУ СК.
Ранее в Екатеринбурге во время полумарафона скончался один из участников.