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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Екатеринбурге пожилой мужчина догнал автобус и умер в салоне

Пожилой екатеринбуржец догнал автобус и через две остановки умер в салоне

7 июня 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пожилой мужчина догнал автобус и умер в салоне

Трагедия произошла в екатеринбургском автобусе №95 на Чусовском тракте.

Пенсионер побежал за автобусом в районе поселка Палникс, пишет Е1 со ссылкой на одну из пассажирок.

Водитель подождал пожилого человека, и тот смог зайти в салон. Однако ему резко стало плохо. Окружающие посадили его и попытались дать воды, однако мужчина скончался.

Далее водитель высадил всех пассажиров около торгового центра «Мега». Инцидент подтвердили в свердловском СУ СК.

Ранее в Екатеринбурге во время полумарафона скончался один из участников.

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