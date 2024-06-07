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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Профессор заявил, что прививки от кори нужно сделать обязательными

Профессор Альтштейн рассказал о необходимости вакцинации от кори

7 июня 2024, 10:23
Фото: 1MI

Профессор заявил, что прививки от кори нужно сделать обязательными

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакционация от кори должна стать обязательной.

Он объяснил это тем, что в цивилизованных странах болезнь проходит в легкой форме. Однако бывают и сложные случаи. Тут, по словам специалиста, все зависит от ситуации в семье. Там, где отсутствует нормальное питание, болезнь проходит сложнее. Ранее, когда еще не создали вакцину, от кори погибали миллионы детей.

Согласно статистике ВОЗ, среди заболевших детей 75% не были привиты, а 99% не получили вторую дозу.

По словам профессора Альтштейна, опасность кори состоит в том, что она поражает мозг, может вызвать энцефалит. Причем последствия могут проявиться через много лет. Если прививка есть, то вирус тоже находится в организме, но он не опасен. Поэтому вакцинация, по словам специалиста, обязательна.

Первая доза ставится детям около года, а вторая — уже в 5-6 лет. После этого считается, что у человека есть иммунитет на 10-15 лет. Взрослые уже не так чувствительны к кори и даже при отсутствии прививки шанс на заболевание гораздо ниже. Однако при заражении болезнь может протекать очень тяжело.

Рассказал Альтштейн и о вспышках. По его мнению, вызваны они невнимательностью к вакцинации. Ребенку могут не поставить вторую вакцину, а родитель может не проследить. Также могут и не увидеть этого больницы.

Напомним, в начале мая в Свердловскую область поступило 50 тысяч доз вакцины против кори.

#Ирина Кирилова#Дети#Здоровье#Заболеваемость#Вакцинация#Прививка#Корь
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