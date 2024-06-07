Профессор Альтштейн рассказал о необходимости вакцинации от кори

Первая доза ставится детям около года, а вторая — уже в 5-6 лет. После этого считается, что у человека есть иммунитет на 10-15 лет. Взрослые уже не так чувствительны к кори и даже при отсутствии прививки шанс на заболевание гораздо ниже. Однако при заражении болезнь может протекать очень тяжело.