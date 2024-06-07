Профессор Альтштейн рассказал о необходимости вакцинации от кори

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Он объяснил это тем, что в цивилизованных странах болезнь проходит в легкой форме. Однако бывают и сложные случаи. Тут, по словам специалиста, все зависит от ситуации в семье. Там, где отсутствует нормальное питание, болезнь проходит сложнее. Ранее, когда еще не создали вакцину, от кори погибали миллионы детей.
Согласно статистике ВОЗ, среди заболевших детей 75% не были привиты, а 99% не получили вторую дозу.
По словам профессора Альтштейна, опасность кори состоит в том, что она поражает мозг, может вызвать энцефалит. Причем последствия могут проявиться через много лет. Если прививка есть, то вирус тоже находится в организме, но он не опасен. Поэтому вакцинация, по словам специалиста, обязательна.
Первая доза ставится детям около года, а вторая — уже в 5-6 лет. После этого считается, что у человека есть иммунитет на 10-15 лет. Взрослые уже не так чувствительны к кори и даже при отсутствии прививки шанс на заболевание гораздо ниже. Однако при заражении болезнь может протекать очень тяжело.
Рассказал Альтштейн и о вспышках. По его мнению, вызваны они невнимательностью к вакцинации. Ребенку могут не поставить вторую вакцину, а родитель может не проследить. Также могут и не увидеть этого больницы.
Напомним, в начале мая в Свердловскую область поступило 50 тысяч доз вакцины против кори.