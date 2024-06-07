Пропавшую пенсионерку с проблемами с памятью в Кировграде ищут неделю

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Горожанка ушла из дома погулять и обратно не пришла. По словам очевидцев, ее видели около леса. Однако волонтеры эту информацию не подтвердили, пишет Ура.ру.
В день исчезновения на женщине были надеты джинсы, куртка, свитер голубого цвета, а также обувь розово-коричневого цвета. Цвет волос пенсионерки — темно-русый, глаза серые.
Напомним, в Свердловской области ищут брата и сестру из Тюмени, которые приехали к своему дедушке. Вместе с родственником они отправились на рыбалку, а потом заблудились в лесу. В итоге мужчина смог вернуться домой, а дети потерялись.