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Пропавшую пенсионерку с проблемами с памятью в Кировграде ищут неделю

Пропавшую пенсионерку с проблемами с памятью в Кировграде ищут неделю

7 июня 2024, 05:58
Фото: 1MI
В Кировграде пропала 75-летняя женщина, имеющая проблемы с памятью. Пенсионерка исчезла 2 июня 2024 года.

Горожанка ушла из дома погулять и обратно не пришла. По словам очевидцев, ее видели около леса. Однако волонтеры эту информацию не подтвердили, пишет Ура.ру.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения на женщине были надеты джинсы, куртка, свитер голубого цвета, а также обувь розово-коричневого цвета. Цвет волос пенсионерки — темно-русый, глаза серые.

Напомним, в Свердловской области ищут брата и сестру из Тюмени, которые приехали к своему дедушке. Вместе с родственником они отправились на рыбалку, а потом заблудились в лесу. В итоге мужчина смог вернуться домой, а дети потерялись.

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