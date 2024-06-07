Протаранил Volvo на «аварийке»: водитель Lada спровоцировал ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Автоинспекторы разбираются в причинах дорожной аварии на федеральной дороге «Подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал», сообщает пресс-служба ГАИ.
В пятницу, 7 июня, водитель отечественного авто не справился с управлением и въехал в стоящий грузовик Volvo. При этом место, где находилась фура, было отмечено знаком аварийной остановки.
В легковом авто в результате столкновения пострадали трое, в том числе ребенок 2015 года рождения. Удалось обойтись без серьезных травм, так как все пассажиры были пристегнуты.
Ранее грузовик в Невьянском районе протаранил водитель, уснувший за рулем.