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Три человека пострадали из-за наезда Lada на грузовик под Екатеринбургом

Протаранил Volvo на «аварийке»: водитель Lada спровоцировал ДТП под Екатеринбургом

7 июня 2024, 11:12
Фото: Свердловское ГАИ

Три человека пострадали из-за наезда Lada на грузовик под Екатеринбургом

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на федеральной автодороге под Екатеринбургом по вине водителя Lada Granta.

Автоинспекторы разбираются в причинах дорожной аварии на федеральной дороге «Подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал», сообщает пресс-служба ГАИ.

В пятницу, 7 июня, водитель отечественного авто не справился с управлением и въехал в стоящий грузовик Volvo. При этом место, где находилась фура, было отмечено знаком аварийной остановки.

В легковом авто в результате столкновения пострадали трое, в том числе ребенок 2015 года рождения. Удалось обойтись без серьезных травм, так как все пассажиры были пристегнуты.

Ранее грузовик в Невьянском районе протаранил водитель, уснувший за рулем.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Грузовик#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Lada Granta
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