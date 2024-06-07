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Updated Сегодня, 05:40

Пьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним Тагилом

Пьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним Тагилом

7 июня 2024, 05:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пьяный водитель автомобиля Lada XRAY влетел в автомобиль Lada Kalina на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Авария произошла вечером 6 июня 2024 года.

Автомобилист ехал из Нижнего Тагила в село Покровское и в какой-то момент влетел в машину, которая ехала впереди. Пострадавших нет, при этом у обоих автомобилей есть повреждения, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате освидетельствования выяснилось, что водитель Lada XRAY в момент ДТП был нетрезв. По его словам, он употреблял алкоголь накануне. Свердловчанину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на вождение до двух лет.

Напомним, 6 июня 2024 года на Серовском тракте водитель грузовика, не справившись с управлением, съехал в кювет. Пострадавших нет.

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