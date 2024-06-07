Пьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Автомобилист ехал из Нижнего Тагила в село Покровское и в какой-то момент влетел в машину, которая ехала впереди. Пострадавших нет, при этом у обоих автомобилей есть повреждения, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате освидетельствования выяснилось, что водитель Lada XRAY в момент ДТП был нетрезв. По его словам, он употреблял алкоголь накануне. Свердловчанину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на вождение до двух лет.
Напомним, 6 июня 2024 года на Серовском тракте водитель грузовика, не справившись с управлением, съехал в кювет. Пострадавших нет.