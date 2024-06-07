Пьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним Тагилом

В результате освидетельствования выяснилось, что водитель Lada XRAY в момент ДТП был нетрезв. По его словам, он употреблял алкоголь накануне. Свердловчанину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на вождение до двух лет.