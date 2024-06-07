РЭО и «Акрон Холдинг» станут учредителями экопредприятия в Нижегородской области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Важное событие прокомментировал глава РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что в рамках подписанного документа будет налажена деятельность по созданию и развитию в регионе инфраструктуры по грамотному обращению с ОЭЭО. В планы входит и строительство современного предприятия по утилизации, пишет newsnn.ru
«Экономика замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторсырья в оборот. Для того чтобы извлекать ценные ресурсы из отходов, необходимо наладить систему сбора и утилизации. Что касается отходов электроники и электротехники, то они требуют еще более тщательного подхода и профессионализма из-за их многокомпонентности», — подчеркнул Денис Буцаев.
Создание новейшей системы сбора и утилизации ОЭЭО отвечает целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Важным положительным фактором является создание новых рабочих мест в области.
«Сейчас в Нижегородской области ежегодно образуется около 34 тысяч тонн отходов электронного и электрического оборудования. В регионе нет крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов, поэтому большая часть не утилизируется должным образом. После запуска проекта у нас появится предприятие, которое сможет перерабатывать 50 процентов отходов, образующихся в регионе. Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил Глеб Никитин.
Предполагается, что мощность завода составит до 36 тыс. тонн в год, инвестиции в проект могут составить 1,2–1,6 млрд рублей. Ожидается около 75 новых рабочих мест.
«Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению экологических практик. Регион по праву можно назвать „законодателем“ зеленой политики. Приятно работать с регионом, который проявляет высокую активность в сфере совершенствования системы обращения с отходами. Уверен, новое утилизационное предприятие даст дополнительные возможности в достижении регионом показателей, обозначенных нацпроектом „Экология“», — отметил Павел Морозов.