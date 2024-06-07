РЭО и «Акрон Холдинг» станут учредителями экопредприятия в Нижегородской области

«Сейчас в Нижегородской области ежегодно образуется около 34 тысяч тонн отходов электронного и электрического оборудования. В регионе нет крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов, поэтому большая часть не утилизируется должным образом. После запуска проекта у нас появится предприятие, которое сможет перерабатывать 50 процентов отходов, образующихся в регионе. Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил Глеб Никитин.