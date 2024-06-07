РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» будут совместно развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что с прошлого года действуют новые правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО), согласно которым глубина переработки электроники должна достигать 85%, а предприятиям по утилизации предписано располагать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эти меры вводятся в рамках развития института расширенной ответственности производителей. Другим важным шагом в улучшении системы сбора и переработки сложных по составу отходов электроники является соглашение между РЭО, правительством Подмосковья и «Акрон Холдингом». В рамках соглашения предполагается создать сеть пунктов сбора ОЭЭО. В связи с этим гендиректор РЭО Буцаев выразил уверенность в успешности сотрудничества.