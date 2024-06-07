РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» будут совместно развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Этот документ был подписан 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет inkazan.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что с прошлого года действуют новые правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО), согласно которым глубина переработки электроники должна достигать 85%, а предприятиям по утилизации предписано располагать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эти меры вводятся в рамках развития института расширенной ответственности производителей. Другим важным шагом в улучшении системы сбора и переработки сложных по составу отходов электроники является соглашение между РЭО, правительством Подмосковья и «Акрон Холдингом». В рамках соглашения предполагается создать сеть пунктов сбора ОЭЭО. В связи с этим гендиректор РЭО Буцаев выразил уверенность в успешности сотрудничества.
В соответствии с подписанным соглашением в Московской области начнут развивать сеть пунктов приема вторичного сырья и сбора ОЭЭО, включая экобоксы, экотакси и мегабаки. Дорожная карта с конкретными предложениями по стимулированию сбора ОЭЭО будет разработана в течение 90 дней после подписания соглашения.
Стороны также рассмотрели возможность системного взаимодействия с региональными операторами для эффективного извлечения ОЭЭО из твердых коммунальных отходов (ТКО).
Кроме того, идет рассмотрение возможности утилизации ОЭЭО с государственных и муниципальных предприятий на площадках АО «Акрон Холдинг», который имеет более 30 производственных предприятий в 52 регионах России, в том числе и в Московской области.
РЭО выступает в роли экологического партнера XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.