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Published Сегодня, 17:30

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РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» будут совместно развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» будут совместно развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

7 июня 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили соглашение, направленное на улучшение системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Этот документ был подписан 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет inkazan.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что с прошлого года действуют новые правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО), согласно которым глубина переработки электроники должна достигать 85%, а предприятиям по утилизации предписано располагать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эти меры вводятся в рамках развития института расширенной ответственности производителей. Другим важным шагом в улучшении системы сбора и переработки сложных по составу отходов электроники является соглашение между РЭО, правительством Подмосковья и «Акрон Холдингом». В рамках соглашения предполагается создать сеть пунктов сбора ОЭЭО. В связи с этим гендиректор РЭО Буцаев выразил уверенность в успешности сотрудничества.

В соответствии с подписанным соглашением в Московской области начнут развивать сеть пунктов приема вторичного сырья и сбора ОЭЭО, включая экобоксы, экотакси и мегабаки. Дорожная карта с конкретными предложениями по стимулированию сбора ОЭЭО будет разработана в течение 90 дней после подписания соглашения.

Стороны также рассмотрели возможность системного взаимодействия с региональными операторами для эффективного извлечения ОЭЭО из твердых коммунальных отходов (ТКО).

Кроме того, идет рассмотрение возможности утилизации ОЭЭО с государственных и муниципальных предприятий на площадках АО «Акрон Холдинг», который имеет более 30 производственных предприятий в 52 регионах России, в том числе и в Московской области.

РЭО выступает в роли экологического партнера XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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