Соглашение о сотрудничестве: РЭО, Сбер и Псковская область

Михаил Ведерников подчеркнул, что после завершения строительства объекта обращения с отходами и его запуска в регионе будут закрыты и рекультивированы все свалки. По его словам, сфера обращения с ТКО является сложной практически для всех российских регионов. Но соглашение с Российским экологическим оператором и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту.