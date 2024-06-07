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Updated Сегодня, 14:03

Соглашение о сотрудничестве: РЭО, Сбер и Псковская область

Соглашение о сотрудничестве: РЭО, Сбер и Псковская область

7 июня 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
7 июня 2024 года на ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами между главой ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным.

По словам Дениса Буцаева, в Псковской области будет создана современная инфраструктура для сферы обращения с отходами благодаря усилиям Российского экологического оператора, правительства региона и Сбербанка, сообщает издание gorod55.ru. Российский экологический оператор поддержит проект в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области на сегодняшний день находится в активной стадии. Генеральным подрядчиком в рамках реализации данного проекта стала дочерняя организация РЭО — компания «Экоцифра».

Заключенный договор о сотрудничестве предполагает расширение доступа к финансированию крупных инвестиционных проектов по строительству в Псковской области объектов обработки, утилизации и размещения отходов.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, Псковская область и Российский экологический оператор заинтересованы в создании системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, в идеале на сортировку должно отправляться 100% объема образуемых отходов, а объем ТКО, отправляемых на полигоны, должен постоянно сокращаться.

Сбербанк готов рассмотреть возможность финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. В банке рассчитывают, что результатом сотрудничества Сбера, Псковской области и РЭО будет улучшение экологической ситуации в регионе и в целом в России.

Михаил Ведерников подчеркнул, что после завершения строительства объекта обращения с отходами и его запуска в регионе будут закрыты и рекультивированы все свалки. По его словам, сфера обращения с ТКО является сложной практически для всех российских регионов. Но соглашение с Российским экологическим оператором и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту.

Напомним, что РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проводится в Петербурге 5−8 июня.

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