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Суд досрочно открыл одного из поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Суд досрочно открыл одного из поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

7 июня 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Суд в Екатеринбурге открыл досрочно одно из ранее закрытых производств, которое поставляет продукты в магазины «Жизньмарт».

Речь идет о предприятии ИП Луизы Гумаровой. Его закрыли 30 мая 2024 года. Возобновить деятельность суд разрешил в связи с положительным заключением сотрудников Роспотребнадзора, пишет Ура.ру.

Данную фабрику изначально закрывали на 35 дней, однако так как при повторной проверке нарушений не было выявлено, предприятие открылось раньше.

Напомним, 22 мая 2024 года в Екатеринбурге горожане отравились продуктами из «Жизньмарта». После этого у поставщиков начались массовые проверки и закрытия из-за выявленных нарушений.

Только два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора
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