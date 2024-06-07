Суд досрочно открыл одного из поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Речь идет о предприятии ИП Луизы Гумаровой. Его закрыли 30 мая 2024 года. Возобновить деятельность суд разрешил в связи с положительным заключением сотрудников Роспотребнадзора, пишет Ура.ру.
Данную фабрику изначально закрывали на 35 дней, однако так как при повторной проверке нарушений не было выявлено, предприятие открылось раньше.
Напомним, 22 мая 2024 года в Екатеринбурге горожане отравились продуктами из «Жизньмарта». После этого у поставщиков начались массовые проверки и закрытия из-за выявленных нарушений.