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Суд отказался выпускать на свободу главного свердловского борца с коррупцией

Суд отказался выпускать на свободу главного свердловского борца с коррупцией

7 июня 2024, 04:13
Фото: 1MI
Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД Андрей Дьяков останется за решеткой. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Его обвинили во взяточничестве. Он находится в СИЗО. Адвокат пытался обжаловать решение, но оно осталось без изменений, пишет Ура.ру.

Процесс проходил в закрытом режиме. Однако, по данным издания, Дьяков свою вину отрицал. Он заявил, что 213 миллионов рублей не были найдены ни у него, ни у его родных. По словам силовика, с директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым была проведена очная явка. С момента задержания директора, по утверждению Дьякова, он мог уехать из России, но продолжал работать. По его мнению, следствие не имеет доказательств, что он пытался скрыться.

Напомним, Дьяков был задержан 21 мая. Офицера заподозрили в превышении полномочий и получении взятки. Предполагается, что часть средств Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Однако свою вину силовик не признает.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Криминал#Взятка#СИЗО#Отказ#Решение#Екатеринбург
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