Суд отказался выпускать на свободу главного свердловского борца с коррупцией

Процесс проходил в закрытом режиме. Однако, по данным издания, Дьяков свою вину отрицал. Он заявил, что 213 миллионов рублей не были найдены ни у него, ни у его родных. По словам силовика, с директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым была проведена очная явка. С момента задержания директора, по утверждению Дьякова, он мог уехать из России, но продолжал работать. По его мнению, следствие не имеет доказательств, что он пытался скрыться.