tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают свердловские школьники 7 и 8 июня

Свердловчане сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике 7 и 8 июня

7 июня 2024, 08:02
Фото: 1MI

ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают свердловские школьники 7 и 8 июня

Из 2 тысяч школьников, подавших заявление на ЕГЭ по иностранному, пять человек будут сдавать китайский, а один — испанский.

В Свердловской области 7 и 8 июня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике, сообщает департамент информполитики.

Информатику традиционно выбирает большее количество человек: в этом году заявления на экзамен подали 4095 человек.

Экзаменационная работа по информатике включает в себя 27 заданий, которые предполагают краткий ответ. Все задания выполняются на компьютере. Школьники пользуются текстовым редактором электронными таблицами и системами программирования, а вот доступ в интернет запрещен, предупреждает Рособрнадзор.

За школьниками во время ЕГЭ в Свердловской области будут следить нейросети
Узнать подробнее

Среди выпускников, сдающих иностранный язык, наибольшей популярностью традиционно пользуется английский. Значительно реже сдают французский и немецкий. Пять человек в 2024 году выбрали китайский язык (четыре — в 2023 году). Один выпускник решил сдавать испанский.

Всего в Свердловской области открыты 183 пункта проведения экзамена, которые оснащены по последнему слову техники: здесь установлены видеокамеры, рабочие места организаторов ЕГЭ автоматизированы.

Ранее в Воронеже на экзамене по русскому языку разразился скандал, когда школьниц заставили раздеваться из-за пищащих рамок металлодетектора.

В Нижнем Тагиле прошел ЕГЭ по русскому языку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минпросвещения опровергли слухи о досмотре школьниц в Воронеже перед ЕГЭСдавать ЕГЭ свердловские школьники начнут 23 маяСмели с прилавков успокоительные: российские школьники и студенты атаковали аптеки
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Образование#ЕГЭ#Воронеж#Иностранные языки#Русский язык#Информатика#Китайский#Испанский#Английский#Французский#Немецкий
Подпишитесь
1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:18
Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:44
Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:16
Смерч пролетел над Нижним Тагилом: видео от очевидцев
Вчера, 15:28
В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии
Сегодня, 06:21
МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом
Вчера, 14:14
"