Свердловчане сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике 7 и 8 июня

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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В Свердловской области 7 и 8 июня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике, сообщает департамент информполитики.
Информатику традиционно выбирает большее количество человек: в этом году заявления на экзамен подали 4095 человек.
Экзаменационная работа по информатике включает в себя 27 заданий, которые предполагают краткий ответ. Все задания выполняются на компьютере. Школьники пользуются текстовым редактором электронными таблицами и системами программирования, а вот доступ в интернет запрещен, предупреждает Рособрнадзор.
Среди выпускников, сдающих иностранный язык, наибольшей популярностью традиционно пользуется английский. Значительно реже сдают французский и немецкий. Пять человек в 2024 году выбрали китайский язык (четыре — в 2023 году). Один выпускник решил сдавать испанский.
Всего в Свердловской области открыты 183 пункта проведения экзамена, которые оснащены по последнему слову техники: здесь установлены видеокамеры, рабочие места организаторов ЕГЭ автоматизированы.
Ранее в Воронеже на экзамене по русскому языку разразился скандал, когда школьниц заставили раздеваться из-за пищащих рамок металлодетектора.