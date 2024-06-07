Свердловчане сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике 7 и 8 июня

Экзаменационная работа по информатике включает в себя 27 заданий, которые предполагают краткий ответ. Все задания выполняются на компьютере. Школьники пользуются текстовым редактором электронными таблицами и системами программирования, а вот доступ в интернет запрещен, предупреждает Рособрнадзор.