Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
Итоги национального рейтинга были объявлены в ходе ПМЭФ. Свердловская область заняла 11 строчку. Это говорит о том, что область применяет инструменты, позволяющие сохранять и улучшать условия для бизнеса, сообщили в департаменте информполитики.
На данный момент взаимодействие государства и бизнеса в регионе осуществляется посредством специальной системы. Она была создана при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Также для привлечения предпринимателей используются инструменты популяризации.
Напомним, с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Так, например, в рамках него «ОПОРА РОССИИ» и общественный совет по борьбе с курением среди подростков объединились. Теперь они будут вести борьбу вместе. Отмечается, что надзорные мероприятия не должны вредить бизнесу, а подход к ним должен быть справедливым.