Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности

Напомним, с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Так, например, в рамках него «ОПОРА РОССИИ» и общественный совет по борьбе с курением среди подростков объединились. Теперь они будут вести борьбу вместе. Отмечается, что надзорные мероприятия не должны вредить бизнесу, а подход к ним должен быть справедливым.