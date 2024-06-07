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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности

Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности

7 июня 2024, 10:03
Фото: Департамент информационной политики
Свердловская область вошла в список регионов России, имеющих высокий уровень инвестиционной привлекательности.

Итоги национального рейтинга были объявлены в ходе ПМЭФ. Свердловская область заняла 11 строчку. Это говорит о том, что область применяет инструменты, позволяющие сохранять и улучшать условия для бизнеса, сообщили в департаменте информполитики.

На данный момент взаимодействие государства и бизнеса в регионе осуществляется посредством специальной системы. Она была создана при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Также для привлечения предпринимателей используются инструменты популяризации.

Напомним, с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Так, например, в рамках него «ОПОРА РОССИИ» и общественный совет по борьбе с курением среди подростков объединились. Теперь они будут вести борьбу вместе. Отмечается, что надзорные мероприятия не должны вредить бизнесу, а подход к ним должен быть справедливым.

#Ирина Кирилова#Экономика#Лидер#Форум#Рейтинг#Санкт-Петербург#Регион#Топ#ПМЭФ
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