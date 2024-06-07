Свердловским подросткам начали блокировать доступ к самокатам

В России регулирование данной сферы идет медленными темпами: с марта 2023 года в России действуют ПДД для самокатчиков, но эксперты в один голос называют это полумерой — ведь ответственности нарушители по-прежнему не несут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже говорил о том, что в регионах есть запрос на внесение изменений в Административный кодекс, которые предусматривали бы наказание для нерадивых самокатчиков.