Свердловским подросткам начали блокировать доступ к самокатам

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Российские операторы кикшеринга начали ограничивать использование самокатов пользователям младше 18 лет, пишут «Известия».
Некоторые компании, в частности, «МТС Юрент», берет данные из базы сотового оператора. А Whoosh намерен отслеживать возраст своих клиентов с помощью банков. Работа началась в конце мая и уже идет полным ходом: так, за две недели только «МТС Юрент» закрыл четыре тысячи учетных записей.
Представители сферы кикшеринга называют эту меру вынужденной: подростки очень часто плохо обращаются с самокатами, ломают их. К тому же они регулярно нарушают правила дорожного движения и устраивают ДТП.
Так, в апреле два молодых человека на самокате переезжали зебру на красный свет в Екатеринбурге, в результате один самокатчик столкнулся с автомобилем, после чего оба подростка с места ДТП сбежали. А несколькими днями ранее двое подростков на самокатах протаранили шаурмичную, въехав в стеклянную стену. Стекло разбилось, дети также ретировались.15-летняя девочка в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос.
Эксперты заявляют, что запрет на управление электросамокатами для несовершеннолетних со стороны кикшеринговых компаний логичен, хотя и идет вразрез с действующими ПДД, которые разрешают передвигаться на них с 14 лет. Дело в том, что подростка в случае ДТП будет чрезвычайно сложно привлечь к ответственности
В России регулирование данной сферы идет медленными темпами: с марта 2023 года в России действуют ПДД для самокатчиков, но эксперты в один голос называют это полумерой — ведь ответственности нарушители по-прежнему не несут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже говорил о том, что в регионах есть запрос на внесение изменений в Административный кодекс, которые предусматривали бы наказание для нерадивых самокатчиков.
А пока данная мера не принята на федеральном уровне, многие субъекты вводят ограничения на местном уровне: например, в Екатеринбурге вслед за Сочи и Пермью решили прописать территории, где передвигаться на самокатах будет запрещено.
Ранее в Екатеринбурге появились новые правила для водителей самокатов.