tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Свердловским самокатчикам младше 18 лет начали блокировать аккаунты

Свердловским подросткам начали блокировать доступ к самокатам

7 июня 2024, 13:21
Фото: 1MI

Свердловским самокатчикам младше 18 лет начали блокировать аккаунты

Свердловским подросткам младше 18 лет операторы кикшеринга начали блокировать аккаунты. Это вынужденная мера из-за участившихся случаев ДТП с участием самокатов.

Российские операторы кикшеринга начали ограничивать использование самокатов пользователям младше 18 лет, пишут «Известия».

Некоторые компании, в частности, «МТС Юрент», берет данные из базы сотового оператора. А Whoosh намерен отслеживать возраст своих клиентов с помощью банков. Работа началась в конце мая и уже идет полным ходом: так, за две недели только «МТС Юрент» закрыл четыре тысячи учетных записей.

Представители сферы кикшеринга называют эту меру вынужденной: подростки очень часто плохо обращаются с самокатами, ломают их. К тому же они регулярно нарушают правила дорожного движения и устраивают ДТП.

Так, в апреле два молодых человека на самокате переезжали зебру на красный свет в Екатеринбурге, в результате один самокатчик столкнулся с автомобилем, после чего оба подростка с места ДТП сбежали. А несколькими днями ранее двое подростков на самокатах протаранили шаурмичную, въехав в стеклянную стену. Стекло разбилось, дети также ретировались.15-летняя девочка в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос.

Эксперты заявляют, что запрет на управление электросамокатами для несовершеннолетних со стороны кикшеринговых компаний логичен, хотя и идет вразрез с действующими ПДД, которые разрешают передвигаться на них с 14 лет. Дело в том, что подростка в случае ДТП будет чрезвычайно сложно привлечь к ответственности

В России регулирование данной сферы идет медленными темпами: с марта 2023 года в России действуют ПДД для самокатчиков, но эксперты в один голос называют это полумерой — ведь ответственности нарушители по-прежнему не несут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже говорил о том, что в регионах есть запрос на внесение изменений в Административный кодекс, которые предусматривали бы наказание для нерадивых самокатчиков.

Мэрия Екатеринбурга объявила войну электросамокатам
Узнать подробнее

А пока данная мера не принята на федеральном уровне, многие субъекты вводят ограничения на местном уровне: например, в Екатеринбурге вслед за Сочи и Пермью решили прописать территории, где передвигаться на самокатах будет запрещено.

Ранее в Екатеринбурге появились новые правила для водителей самокатов.

Глава ГИБДД Свердловской области грозит сделать дороги неровными против самокатов
Узнать подробнее
Читайте также:
Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздравеСкорость для самокатов ограничили на 15 участках в Екатеринбурге. СписокДва подростка на самокате в Екатеринбурге сбили маленького ребенка и пенсионерку
#Дарья Бобровицкая#Общество#ДТП#Свердловская область#Запрет#Несовершеннолетние#Екатеринбург#Самокаты#Кикшеринг
Подпишитесь
Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:16
14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
Сегодня, 11:08
Суд досрочно открыл одного из поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге
Сегодня, 10:44
Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения
Сегодня, 08:42
Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области
Сегодня, 04:40
1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:18
"