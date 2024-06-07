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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Нижнем Тагиле водитель выплатит 300 тысяч рублей за наезд на пенсионерку

Тагильчанин заплатит 300 тысяч рублей за наезд на пенсионерку

7 июня 2024, 13:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле водитель выплатит 300 тысяч рублей за наезд на пенсионерку

Жительницу Нижнего Тагила сбили в октябре 2023 года на пешеходном переходе.

Пожилая женщина переходила улицу Орджоникидзе, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ 21102», информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина получила травмы средней степени тяжести. Дело на контроль взяла Ленинская прокуратура Нижнего Тагила, которая направила исковое заявление о взыскании с нарушителя компенсации морального ущерба.

Иск был удовлетворен Дзержинским горсудом: водитель обязан выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.

Ранее «Жизньмарт» предложил семье пострадавшей девочки 154 рубля.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Прокуратура#ДТП#Наезд#Пешеходный переход#Автомобиль#Пенсионерка#Исковое заявление#Травмы#Екатеринбург
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