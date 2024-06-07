Тагильчанин заплатит 300 тысяч рублей за наезд на пенсионерку

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Пожилая женщина переходила улицу Орджоникидзе, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ 21102», информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина получила травмы средней степени тяжести. Дело на контроль взяла Ленинская прокуратура Нижнего Тагила, которая направила исковое заявление о взыскании с нарушителя компенсации морального ущерба.
Иск был удовлетворен Дзержинским горсудом: водитель обязан выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.
Ранее «Жизньмарт» предложил семье пострадавшей девочки 154 рубля.