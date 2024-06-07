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Тагильские автобусы-нарушители, удар молнии, самокатчики вне закона и пропавшие дети

Тагильские автобусы-нарушители, удар молнии, самокатчики вне закона и пропавшие дети

7 июня 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney
Инспекторы ГАИ проверяли общественный транспорт в Тагиле. На привокзальной площади высадят кусты. Дом сгорел из-за удара молнии в селе Лая под Тагилом. Самокатчикам до 18 лет начали блокировать аккаунты. Мать пропавших в лесу детей озвучила свою версию случившегося. Итоги Тагила и региона за 7 июня.

В Нижнем Тагиле автоинспекторы провели масштабную проверку общественного транспорта. В течение пяти дней автоинспекторы оценивали техническое состояние машин, которые работают на городских маршрутах, и смотрели документы. По итогам проверки 185 автобусов найдено 68 нарушений.

Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле
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Привокзальная площадь преобразится в Нижнем Тагиле. Мэрия выделяет 1,7 млн рублей на ее озеленение. Сажать будут не совсем обычный кустарник — спирею японскую. Подрядчик, который получит контракт, должен будет высадить более 1,5 тысяч саженцев к концу июня.

1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
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Частный дом в селе Лая под Нижним Тагилом сгорел от удара молнии. Разряд попал прямо в электрический счетчик. Хозяйка вовремя заметила пожар и вызвала спасателей, однако в доме огнем повреждена крыша, чердак, стены, также сгорели некоторые вещи.

В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии
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Самокатчики младше 18 лет в скором времени окажутся вне закона: кикшеринговые сервисы начали блокировать аккаунты несовершеннолетних. Компании объясняют эту инициативу тем, что подростки часто портят самокаты, к тому же нередко попадают в ДТП. А взыскать с них ущерб в силу возраста тяжело.

Свердловским подросткам начали блокировать доступ к самокатам
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Мать двух подростков, пропавших в лесу, рассказала, что дед не бросал их в лесу. Они все вместе вышли, как им показалось, к цивилизации. Дети взяли у деда банковскую карту и решили сходить в магазин, однако после этого бесследно исчезли.

Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения
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