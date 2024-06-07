Только два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Также не была закрыта фабрика с онигири, сообщил в Telegram-канале владелец сети Иван Зайченко. По его словам, ее закрытие ожидалось, так как было много запросов.
Всего на данный момент Роспотребнадзор закрыл девять производств, которые поставляли продукцию в «Жизньмарт». Предприятиям дали от 30 до 90 дней на устранение нарушений. А всего работа ведется по 51 объекту.
Напомним, что о случаях массового отравления в «Жизньмарте» стало известно 22 мая, заболели 18 человек, в том числе повар самой сети.