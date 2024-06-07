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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора

Только два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора

7 июня 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

Два поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге прошли проверку Роспотребнадзора

Два свердловских пищевых производства, которые сотрудничали с сетью «Жизньмарт», смогли пройти проверку надзорного ведомства и не были закрыты.

Также не была закрыта фабрика с онигири, сообщил в Telegram-канале владелец сети Иван Зайченко. По его словам, ее закрытие ожидалось, так как было много запросов.

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Всего на данный момент Роспотребнадзор закрыл девять производств, которые поставляли продукцию в «Жизньмарт». Предприятиям дали от 30 до 90 дней на устранение нарушений. А всего работа ведется по 51 объекту.

Напомним, что о случаях массового отравления в «Жизньмарте» стало известно 22 мая, заболели 18 человек, в том числе повар самой сети.

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