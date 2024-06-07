Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Движение общественного транспорта было приостановлено в связи с повреждением кабеля, который подает напряжение на тяговую подстанцию, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».
Так, трамвай №10 в настоящий момент не выходит в рейсы. Трамвай №12 осуществляет движение по маршруту «Островского — УВЗ». МУП приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.
Напомним, 6 иня 2024 года в Нижнем Тагиле некоторое время не ездил трамвай №9 в связи с потопом, который образовался из-за ливня.