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Updated Сегодня, 07:46

Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле

Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле

7 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле некоторое время не осуществляется движение трамвая №10 в Дзержинском районе 7 июня 2024 года.

Движение общественного транспорта было приостановлено в связи с повреждением кабеля, который подает напряжение на тяговую подстанцию, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».

Так, трамвай №10 в настоящий момент не выходит в рейсы. Трамвай №12 осуществляет движение по маршруту «Островского — УВЗ». МУП приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.

Напомним, 6 иня 2024 года в Нижнем Тагиле некоторое время не ездил трамвай №9 в связи с потопом, который образовался из-за ливня.

В Нижнем Тагиле наносят дорожную разметку у трамваев
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Дзержинский район#Маршрут#Трамвай#Движение#Общественный транспорт#Ограничение движения#Екатеринбург
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