Центр переработки отходов электроники появится в Свердловской области

Проблема переработки электронных отходов в Свердловской области стоит очень остро. По данным регионального кадастра, количество таких отходов ежегодно растет. Все они содержат металлы, стекло и пластик, а процесс разложения может занимать тысячу лет. Когда электроника начинает распадаться, происходит выделение токсичных веществ, которые очень быстро попадают в почву и грунтовые воды. Стоит учитывать, что ущерб наносится не только экологии, но и здоровью человека. Наиболее опасными элементами являются литий-ионные аккумуляторы смартфонов, планшетов, видеокамер и навигаторов.