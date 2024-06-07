Центр переработки отходов электроники появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Updated Сегодня, 12:33
В целях улучшения экологической обстановки на Среднем Урале в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Евгений Куйвашев, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и генеральный директор «Акрон Холдинг»* Павел Морозов подписали документ о сотрудничестве. Основная цель соглашения — реализация проекта по созданию центра переработки отходов электрического и электронного оборудования в регионе. В этом направлении прорабатываться и возможность развития сети пунктов приема вторсырья, а также организация взаимодействия с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Проблема переработки электронных отходов в Свердловской области стоит очень остро. По данным регионального кадастра, количество таких отходов ежегодно растет. Все они содержат металлы, стекло и пластик, а процесс разложения может занимать тысячу лет. Когда электроника начинает распадаться, происходит выделение токсичных веществ, которые очень быстро попадают в почву и грунтовые воды. Стоит учитывать, что ущерб наносится не только экологии, но и здоровью человека. Наиболее опасными элементами являются литий-ионные аккумуляторы смартфонов, планшетов, видеокамер и навигаторов.
Взаимодействие региональных властей с Российским экологическим оператором и «Акрон Холдинг» позволит нарастить темпы утилизации, а также расширить использование в производственных процессах вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из отходов электрического и электронного оборудования.
Компьютеры, планшеты, смартфоны, например, разбирают вручную. Сначала вынимаются батареи, отделяются корпус, внутренние детали, плата, дисплей и другие компоненты. Затем запускается этап дробления. Отсортированные пластиковая и стеклянная крошки отправляются на дальнейшую переработку.
Батарейки утилизируются иначе: сортируются по типам и извлекаются полезные материалы — железо, соли марганца, цинк, графит. Металлическую оболочку обрабатывают отдельно. Эти материалы впоследствии используются для производства новых элементов питания.
Переработанный пластик чаще всего приобретают производители тары, канализационных ПП/ПВХ труб, битума, беговых дорожек и покрытий. Крупные потребители металлической крошки включают таких гигантов, как «Акрон Холдинг»*, «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Чистота получаемого металла составляет 94%.
*Компания «Акрон Холдинг» — один из лидеров по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ. Промышленные предприятия холдинга осуществляют производство в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, а также перерабатывают и утилизируют все виды электронных отходов.
Отметим, проект по созданию центра переработки отходов электроники и электрического оборудования поддержал представитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Важно, что кроме глобальных решений со стороны правительства, сами свердловчане стали все более осознанно подходить к сдаче отходов на утилизацию. Согласно отметкам специалистов, доля вторичного сырья в производстве новой продукции непрерывно увеличивается. Неоднократно об этом сообщала и команда экодома «Народный», принимающая к переработке, в том числе и батарейки.
Ранее TagilCity.ru сообщал об установлении границы еще 140 особо охраняемых природных зон в Свердловской области, что позволит не допустить вовлечение земель, входящих в их состав, в хозяйственный оборот и исключить нарушения природоохранного законодательства.