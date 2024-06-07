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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Екатеринбурге топла избила мужчину

В Екатеринбурге топла избила мужчину

7 июня 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге шестеро мужчин устроили драку с мужчиной. Инцидент случился на улице Начдива Онуфриева, 20.

Мужчина стоят около подъезда. Вместе с ним рядом была беременная жена и общий знакомый. Екатеринбуржец был нетрезв. Местные жители рассказали, что перед этим некая женщина обвиняла кого-то в краже. Она заявляла, что с виновными «разберутся».

Ближе к вечеру к екатеринбуржцу подошли несколько мужчин. Они заявили, что он кидался на соседей. Сначала между ними состоялся разговор, а уже затем мужчину избили, пишет Е1.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняются. При этом заявлений о подобной драке к ним не поступало.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мужчина в тельняшке избил ветерана. Мужчина заявлял, что пострадавший оскорбил его маму.

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