В Екатеринбурге топла избила мужчину

Мужчина стоят около подъезда. Вместе с ним рядом была беременная жена и общий знакомый. Екатеринбуржец был нетрезв. Местные жители рассказали, что перед этим некая женщина обвиняла кого-то в краже. Она заявляла, что с виновными «разберутся».