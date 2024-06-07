tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В оперблоке ДГБ Нижнего Тагила появился новый наркозно-дыхательный аппарат

В оперблоке ДГБ Нижнего Тагила появился новый наркозно-дыхательный аппарат

7 июня 2024, 05:59
Фото: Евгения Волкова / пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Новый наркозно-дыхательный аппарат установили в хирургическом отделении стационара Детской городской больницы Нижнего Тагила. Современное оборудование позволит проводить более 1,6 тысячи операций юным пациентам всего Горнозаводского управленческого округа.

Переоснащение детских больниц Среднего Урала формирует комфортное пребывание маленьких пациентов в медицинских учреждениях. Кроме того, появление современного оборудования обеспечивает доступность оказания качественных медицинских услуг, что является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

Современная аппаратура дает анестезиологу возможность моментально реагировать на любые изменения в состоянии пациента. Маленький ребенок анатомически и физиологически отличается от взрослого, поэтому важно обеспечить ему максимальный комфорт, безопасность и отсутствие побочных эффектов во время операции, а также в послеоперационный период, — пояснил главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Одно из главных преимуществ обновленной техники — отсутствие возрастных ограничений для ее применения. Установленный аппарат подойдет для проведения анестезии не только детям более старшего возраста, но и новорожденным. Установка помогает вести контроль за состоянием пациента во время самой операции и обеспечивает более легкий выход из принудительного сна.

Наркозно-дыхательная аппаратура протезирует внешнее дыхание при проведении анестезии. Современное оборудование реагирует на мельчайшие изменения состояния оперируемого и подробно анализирует показатели газовой смеси при каждом вдохе. Когда сознание пациента отключается, аппарат берет на себя функцию периодичности вдохов, а также регулирует их количество и необходимый объем воздуха для поддержания жизнедеятельности ребенка, — рассказали специалисты.

Отметим, наркозно-дыхательный аппарат приобретен в учреждение здравоохранения Нижнего Тагила за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. Общая стоимость оборудования составила 3,5 миллиона рублей.

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, как национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» продлевают свердловчанам жизнь и о капитальных ремонтах в детских медицинских учреждениях.

«Здравоохранение» и «Демография». Как нацпроекты продлевают свердловчанам жизнь
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Свердловская область#Безопасность#Медицина#Врач#Здравоохранение#Капитальный ремонт#Пациент#Медицинские услуги#Горнозаводской округ#Новорожденные#Оборудование#Дмитрий Клейменов#Детская городская больница#Комфорт#Екатеринбург#ТФОМС#Национальный проект
Подпишитесь
1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:18
Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:44
Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:16
Смерч пролетел над Нижним Тагилом: видео от очевидцев
Вчера, 15:28
В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии
Сегодня, 06:21
МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом
Вчера, 14:14
"