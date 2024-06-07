В оперблоке ДГБ Нижнего Тагила появился новый наркозно-дыхательный аппарат

Одно из главных преимуществ обновленной техники — отсутствие возрастных ограничений для ее применения. Установленный аппарат подойдет для проведения анестезии не только детям более старшего возраста, но и новорожденным. Установка помогает вести контроль за состоянием пациента во время самой операции и обеспечивает более легкий выход из принудительного сна.