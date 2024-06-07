В оперблоке ДГБ Нижнего Тагила появился новый наркозно-дыхательный аппарат

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Переоснащение детских больниц Среднего Урала формирует комфортное пребывание маленьких пациентов в медицинских учреждениях. Кроме того, появление современного оборудования обеспечивает доступность оказания качественных медицинских услуг, что является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».
Современная аппаратура дает анестезиологу возможность моментально реагировать на любые изменения в состоянии пациента. Маленький ребенок анатомически и физиологически отличается от взрослого, поэтому важно обеспечить ему максимальный комфорт, безопасность и отсутствие побочных эффектов во время операции, а также в послеоперационный период, — пояснил главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Одно из главных преимуществ обновленной техники — отсутствие возрастных ограничений для ее применения. Установленный аппарат подойдет для проведения анестезии не только детям более старшего возраста, но и новорожденным. Установка помогает вести контроль за состоянием пациента во время самой операции и обеспечивает более легкий выход из принудительного сна.
Наркозно-дыхательная аппаратура протезирует внешнее дыхание при проведении анестезии. Современное оборудование реагирует на мельчайшие изменения состояния оперируемого и подробно анализирует показатели газовой смеси при каждом вдохе. Когда сознание пациента отключается, аппарат берет на себя функцию периодичности вдохов, а также регулирует их количество и необходимый объем воздуха для поддержания жизнедеятельности ребенка, — рассказали специалисты.
Отметим, наркозно-дыхательный аппарат приобретен в учреждение здравоохранения Нижнего Тагила за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС. Общая стоимость оборудования составила 3,5 миллиона рублей.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, как национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» продлевают свердловчанам жизнь и о капитальных ремонтах в детских медицинских учреждениях.