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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Революционную вакцину от всех видов рака создали в России

В России людей начнут прививать от рака: ученые создали уникальную вакцину

7 июня 2024, 07:06
Фото: 1MI

Революционную вакцину от всех видов рака создали в России

Уже очень скоро больных онкологией в России будут лечить с помощью специально разработанных вакцин. Здоровым людям предложат профилактическую вакцинацию.

Об уникальной разработке российских ученых рассказал на полях Петербургского международного экономического форума академик РАН, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург.

В реальной клинической практике вакцины начнут применять в течение короткого времени — полутора-двух лет. В первую очередь ученые надеются победить такие страшные злокачественные виды рака, как колоректальный рак, меланому и глиобластому (от этого вида опухоли головного мозга умерли Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске и Михаил Задорнов).

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Как рассказал академик Гинзбург в интервью «Газете.ру», вакцина от рака уже успешно протестирована на мышах. Суть метода гениально проста: вакцина «учит» иммунитет человека отличать здоровые клетки организма о раковых, то есть фактически выводит врага, который умеет очень хорошо маскироваться, на чистую воду. Как только организм распознает раковые клетки, они будут тотчас уничтожены.

Российские ученые работают над созданием двух видов вакцин — терапевтической и профилактической. Первый вид необходим для лечения людей, которые уже имеют онкологическое заболевание. Второй вакциной будут прививать здоровых людей.

Вакцина от рака разработана совместно несколькими российскими научными центрами: центром Гамалеи, научным центром имени Блохина, онкологическим институтом имени Герцена в сотрудничестве с университетом «Сириус».

Работа по разработке вакцины велась при финансовой поддержке правительства РФ. Это уникальная российская разработка, которая защищена патентами.

Ранее свердловские врачи предложили метод бесплатного обследования онкобольных.

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