В России людей начнут прививать от рака: ученые создали уникальную вакцину

Как рассказал академик Гинзбург в интервью «Газете.ру», вакцина от рака уже успешно протестирована на мышах. Суть метода гениально проста: вакцина «учит» иммунитет человека отличать здоровые клетки организма о раковых, то есть фактически выводит врага, который умеет очень хорошо маскироваться, на чистую воду. Как только организм распознает раковые клетки, они будут тотчас уничтожены.