В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Предположительно, удар молнии пришелся в электрический счетчик, вследствие чего вспыхнул огонь. Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, убежала на улицу и вызвала спасателей, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Пожар повредил крышу, чердачное перекрытие, стены, а также вещи, находившиеся в доме. Приехавшие пожарные вскоре сумели устранить пламя.
Напомним, 5 июня 2024 года в селе под Сысертью сгорели дом, баня и конструкции во дворе. Два человека пострадало.