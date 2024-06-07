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Updated Сегодня, 06:23

В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии

В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии

7 июня 2024, 06:21
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
В частном доме в селе Лая под Нижним Тагилом произошел пожар из-за молнии. Происшествие случилось на Тагильской улице 6 июня 2024 года.

Предположительно, удар молнии пришелся в электрический счетчик, вследствие чего вспыхнул огонь. Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, убежала на улицу и вызвала спасателей, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Пожар повредил крышу, чердачное перекрытие, стены, а также вещи, находившиеся в доме. Приехавшие пожарные вскоре сумели устранить пламя.

Напомним, 5 июня 2024 года в селе под Сысертью сгорели дом, баня и конструкции во дворе. Два человека пострадало.

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