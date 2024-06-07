В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии

Предположительно, удар молнии пришелся в электрический счетчик, вследствие чего вспыхнул огонь. Женщина, проживающая в доме, обнаружив возгорание, убежала на улицу и вызвала спасателей, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.