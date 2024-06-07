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В Свердловской области РЭО создаст объект утилизации отходов электроники

В Свердловской области РЭО создаст объект утилизации отходов электроники

7 июня 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили партнерское соглашение в сфере развития системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Договор был подписан 7 июня на площадке ПМЭФ-2024.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, отходы электроники и электротехники представляют сложность в плане утилизации, поскольку содержат стекло, пластики, различные металлы, а иногда и опасные элементы. Развитие системы обращения с ОЭЭО невозможно без продуманного подхода. В Свердловской области построят высокотехнологичное предприятие, которое будет заниматься утилизацией отходов данного вида. Возможность реализации этого проекта будет рассмотрена в рамках соглашения, которое было подписано на полях ПМЭФ между РЭО, свердловским правительством и «Акрон Холдингом».

Строительство такого объекта согласуется с задачами федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Евгений Куйвашев отметил, что подписанное на ПМЭФ соглашение направлено на улучшение и развитие системы обращения с ОЭЭО. Прежде всего речь идет о совместной работе над инвестпроектом по строительству объекта переработки отходов такого типа в Свердловской области.

Договор предусматривает проработку шагов по развитию инфраструктуры по сбору ОЭЭО и увеличению отбора такой фракции отходов на объектах обработки ТКО.

Павел Морозов добавил, что соглашение включает в себя задачи по налаживанию механизмов сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия холдинга обладают серьезным опытом в данном вопросе и принимают участие в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. Пункты и инструменты сбора отходов электроники, которые организовала компания в нескольких субъектах, продемонстрировали свою эффективность. Эти практики будут распространены и на другие регионы, заключил Павел Морозов.

Напомним, РЭО является экологическим партнером ПМЭФ-2024. Событие проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге.

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