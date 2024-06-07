В Свердловской области РЭО создаст объект утилизации отходов электроники

Павел Морозов добавил, что соглашение включает в себя задачи по налаживанию механизмов сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия холдинга обладают серьезным опытом в данном вопросе и принимают участие в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. Пункты и инструменты сбора отходов электроники, которые организовала компания в нескольких субъектах, продемонстрировали свою эффективность. Эти практики будут распространены и на другие регионы, заключил Павел Морозов.