В Свердловской области РЭО создаст объект утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Договор был подписан 7 июня на площадке ПМЭФ-2024.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, отходы электроники и электротехники представляют сложность в плане утилизации, поскольку содержат стекло, пластики, различные металлы, а иногда и опасные элементы. Развитие системы обращения с ОЭЭО невозможно без продуманного подхода. В Свердловской области построят высокотехнологичное предприятие, которое будет заниматься утилизацией отходов данного вида. Возможность реализации этого проекта будет рассмотрена в рамках соглашения, которое было подписано на полях ПМЭФ между РЭО, свердловским правительством и «Акрон Холдингом».
Строительство такого объекта согласуется с задачами федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Евгений Куйвашев отметил, что подписанное на ПМЭФ соглашение направлено на улучшение и развитие системы обращения с ОЭЭО. Прежде всего речь идет о совместной работе над инвестпроектом по строительству объекта переработки отходов такого типа в Свердловской области.
Договор предусматривает проработку шагов по развитию инфраструктуры по сбору ОЭЭО и увеличению отбора такой фракции отходов на объектах обработки ТКО.
Павел Морозов добавил, что соглашение включает в себя задачи по налаживанию механизмов сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия холдинга обладают серьезным опытом в данном вопросе и принимают участие в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. Пункты и инструменты сбора отходов электроники, которые организовала компания в нескольких субъектах, продемонстрировали свою эффективность. Эти практики будут распространены и на другие регионы, заключил Павел Морозов.
Напомним, РЭО является экологическим партнером ПМЭФ-2024. Событие проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге.