Замдиректора «Водоканала» в Первоуральске предстанет перед судом за взятки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Так, свердловчанин получил 750 тысяч от ИП, который занимался реконструированием сети водоснабжения и водоотведения, за прием работ, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, замдиректора убедил руководителя строительной организации в том, что с вышеуказанным бизнесменом нужно подписать контракты для выполнения некоторых работ. Сумма этих контрактов превышала шесть миллионов.
Также обвиняемый велел одному из подчиненных отправить рабочего на участок сына, чтобы он контролировал проводившиеся работы. Когда факт преступлений был выявлен, в отношении начальника возбудили уголовное дело.
Напомним, экс-глава Верхнепышминского округа приговорен к восьми годам тюрьмы за взятки.