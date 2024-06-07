Занимались моржеванием: пропавшие в свердловском лесу дети имеют хорошую подготовку

Он рассказал, что в течение пяти лет Вика и Гриша вместе с дедом Фанисом приходили на тренировки. Иногда дети приходили на занятия одни, им никогда не отказывали. По словам Сидорова, семья, в которой воспитывались дети, очень адекватная. Дед Фанис, с которым они вместе были в лесу, несмотря на перенесенный инсульт продолжал вести активный образ жизни, играл в шахматы.