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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пропавшие в свердловском лесу дети пять лет занимались моржеванием

Занимались моржеванием: пропавшие в свердловском лесу дети имеют хорошую подготовку

7 июня 2024, 11:57
Фото: МВД Свердловской области

Пропавшие в свердловском лесу дети пять лет занимались моржеванием

Вика и Гриша Крепп, которые пропали в Свердловской области, вместе со своим дедом Фанисом занимались в тюменском клубе моржевания в течение пяти лет.

Директор тюменского клуба моржевания и закаливания «Кристалл» Сергей Сидоров поделился с ЕАН подробностями жизни пропавших в лесу под селом Байкалово детей.

Он рассказал, что в течение пяти лет Вика и Гриша вместе с дедом Фанисом приходили на тренировки. Иногда дети приходили на занятия одни, им никогда не отказывали. По словам Сидорова, семья, в которой воспитывались дети, очень адекватная. Дед Фанис, с которым они вместе были в лесу, несмотря на перенесенный инсульт продолжал вести активный образ жизни, играл в шахматы.

Директор клуба закаливания также выразил надежду, что навыки, которые дети получили на тренировках, помогут им выжить в лесу.

Ранее стало известно, что полиция расширяет границы поиска пропавших детей.

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