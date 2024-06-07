Заснул за рулем: водитель грузового Hyundai въехал в стоящую фуру в Невьянском районе

Грузовик Man, в который вписался виновник ДТП, в момент столкновения стоял у обочины. Удар был сильный: водитель Hyundai вылетел из машины, так как не не пристегивался ремнями безопасности. Какие именно травмы он получил — пресс-служба не уточняет, однако на место прибыла скорая помощь.