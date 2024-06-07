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Updated Сегодня, 10:39

Водитель грузовика в Невьянском районе заснул за рулем и врезался в стоящую фуру

Заснул за рулем: водитель грузового Hyundai въехал в стоящую фуру в Невьянском районе

7 июня 2024, 10:37
Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель грузовика в Невьянском районе заснул за рулем и врезался в стоящую фуру

Водитель грузовой иномарки по дороге в Нижний Тагил задремал прямо за рулем, протаранил стоящую на обочине машину и вылетел через лобовое стекло.

ДТП произошло на 81 км трассы под Невьянском, сообщает пресс-служба ГАИ.

Грузовик Man, в который вписался виновник ДТП, в момент столкновения стоял у обочины. Удар был сильный: водитель Hyundai вылетел из машины, так как не не пристегивался ремнями безопасности. Какие именно травмы он получил — пресс-служба не уточняет, однако на место прибыла скорая помощь.

Обе машины пострадали. У Hyundai полностью смята кабина. Автоинспекторы начали проверку по факту ДТП.

Ранее Пьяный житель Нижнего Тагила на Lada влетел в другое отечественное авто.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Столкновение#Грузовики#Невьянский район#18+#Екатеринбург
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