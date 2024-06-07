Заснул за рулем: водитель грузового Hyundai въехал в стоящую фуру в Невьянском районе

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
ДТП произошло на 81 км трассы под Невьянском, сообщает пресс-служба ГАИ.
Грузовик Man, в который вписался виновник ДТП, в момент столкновения стоял у обочины. Удар был сильный: водитель Hyundai вылетел из машины, так как не не пристегивался ремнями безопасности. Какие именно травмы он получил — пресс-служба не уточняет, однако на место прибыла скорая помощь.
Обе машины пострадали. У Hyundai полностью смята кабина. Автоинспекторы начали проверку по факту ДТП.
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