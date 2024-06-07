Житель Екатеринбурга избил подростка в подъезде во время конфликта

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Конфликт между мужчиной и подростками возник в подъезде многоэтажного дома. В какой-то момент екатеринбуржец набросился на одного из школьников и избил его. У подростка были диагностированы различные травмы и ушибы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему четыре года тюремного заключения, а также обязал выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге группа мужчин набросилась на горожанина и избила его. В полиции выясняют обстоятельства ЧП.