Житель Екатеринбурга избил подростка в подъезде во время конфликта

Конфликт между мужчиной и подростками возник в подъезде многоэтажного дома. В какой-то момент екатеринбуржец набросился на одного из школьников и избил его. У подростка были диагностированы различные травмы и ушибы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.