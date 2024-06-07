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Updated Сегодня, 10:22

Житель Екатеринбурга избил подростка в подъезде во время конфликта

Житель Екатеринбурга избил подростка в подъезде во время конфликта

7 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель поссорился с компанией подростков и избил одного из них. Инцидент произошел в мае 2023 года.

Конфликт между мужчиной и подростками возник в подъезде многоэтажного дома. В какой-то момент екатеринбуржец набросился на одного из школьников и избил его. У подростка были диагностированы различные травмы и ушибы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему четыре года тюремного заключения, а также обязал выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге группа мужчин набросилась на горожанина и избила его. В полиции выясняют обстоятельства ЧП.

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