Жителя Ревды насмерть придавило бетонным кольцом

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По словам очевидцев, на месте ЧП проходили строительные работы. Рабочие опускали в колодец кольцо, сделанное из бетона, которое в какой-то момент сорвалось.
Оно придавило мужчину, который находился внизу, в результате чего он скончался, рассказали в Telegram-канале «Ревдинский рабочий».
В свердловском Следкоме проводится проверка, пишет Ура.ру.
Напомним, 31 мая 2024 года в Реже насмерть придавило камнем 17-летнего студента, который проходил практику в подрядной организации. Предположительно, молодой человек оперся на камень около канавы и вместе с ним упал вниз. В полиции возбуждено дело.