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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

Жителя Ревды насмерть придавило бетонным кольцом

Жителя Ревды насмерть придавило бетонным кольцом

7 июня 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Ревде мужчину придавило бетонным кольцом в колодце. Свердловчанин погиб. Происшествие случилось на улице Бажова.

По словам очевидцев, на месте ЧП проходили строительные работы. Рабочие опускали в колодец кольцо, сделанное из бетона, которое в какой-то момент сорвалось.

Оно придавило мужчину, который находился внизу, в результате чего он скончался, рассказали в Telegram-канале «Ревдинский рабочий».

В свердловском Следкоме проводится проверка, пишет Ура.ру.

Напомним, 31 мая 2024 года в Реже насмерть придавило камнем 17-летнего студента, который проходил практику в подрядной организации. Предположительно, молодой человек оперся на камень около канавы и вместе с ним упал вниз. В полиции возбуждено дело.

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