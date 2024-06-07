«Жизньмарт» в Екатеринбурге предложил семье отравившейся девочке 154 рубля

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Родители ребенка подали официальную претензию после того, как диагноз был подтвержден. В ответ на это в компании предложили собрать чеки, где видны траты на лечение. Также предложено вернуть 154 рубля, пишет Ура.ру со ссылкой на отца девочки.
По словам мужчины, он считает это унизительным. Он отметил, что лечение проходило в горбольнице и вся помощь оказана за счет государства. Однако вместо окончания учебного года, по словам родителя, дочь лежала на больничной койке.
Также отец рассказал, что владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко связался с семьей в мессенджере и извинился за произошедшее. Он заявил, что все эти действия в любом случае нужно произвести — извиниться и запросить документы о лечении.
Позднее компания, по словам папы ребенка, прислала еще один ответ. В нем говорится, что ожидается окончание расследования. До того, пока не будут получены заключения Роспотребнадзора, компания готова возместить расходы на лечение.
Напомним, о массовом отравлении клиентов «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Различные вирусы были выявлены у 18 человек. Владелец сети пообещал всем пострадавшим выплатить компенсации в размере одного миллиона рублей. После случившегося Роспотребнадзор начал массовые проверки поставщиков магазинов. В результате несколько производств уже были закрыты.