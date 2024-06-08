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Фестиваль «Движение» начался в Свердловской области

Фестиваль «Движение» начался в Свердловской области

8 июня 2024, 11:13
Фото: Ура.ру
В Свердловской области проходит фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Мероприятие началось в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 июня 2024 года.

Так, в Екатеринбурге мотоциклисты начали выступать в разных дисциплинах: эндуро, монофристайл и другие, пишет Ура.ру.

Пока в столице Урала идут мотосоревнования, в Верхней Пышме организован музыкальный концерт, где исполнители исполняют свои номера из грузовика, а жители города танцуют и рассматривают мототранспорт.

Мероприятие будет длиться два дня — 8 и 9 июня. В Екатеринбурге открыта площадка для игры в шахматы, байкеры соревнуются между собой, а на основной площадке проходят концерты.

Напомним, из-за данного мероприятия в Екатеринбурге временно перекрыты улицы для транспортного движения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Спорт#Свободное время#Фестиваль#Свердловская область#Музыка#Мероприятие#Мотоциклисты#Движение#Екатеринбург#Концерты#Байкеры
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