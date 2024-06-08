Фестиваль «Движение» начался в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Так, в Екатеринбурге мотоциклисты начали выступать в разных дисциплинах: эндуро, монофристайл и другие, пишет Ура.ру.
Пока в столице Урала идут мотосоревнования, в Верхней Пышме организован музыкальный концерт, где исполнители исполняют свои номера из грузовика, а жители города танцуют и рассматривают мототранспорт.
Мероприятие будет длиться два дня — 8 и 9 июня. В Екатеринбурге открыта площадка для игры в шахматы, байкеры соревнуются между собой, а на основной площадке проходят концерты.
Напомним, из-за данного мероприятия в Екатеринбурге временно перекрыты улицы для транспортного движения.