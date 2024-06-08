Мэрия Екатеринбурга решила ликвидировать все торговые точки на остановках столицы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Это решение стало результатом внесения изменений в правила благоустройства города, которые теперь запрещают установку ларьков на остановках. На данный момент в Екатеринбурге функционирует 394 мобильных торговых точек. Однако стоит отметить, что еще в августе 2023 года их количество составляло 471. За последние 10 месяцев было ликвидировано 77 объектов.
Мэр Уральской столицы Алексей Орлов сказал, что на месте устаревших киосков будут установлены новые, современные остановочные комплексы. Там у пассажиров будет возможность с удобством ожидать общественный транспорт и отслеживать его передвижение. Кроме того, больше на остановках не будет осуществляться торговая деятельность.