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Ларьки на остановках Екатеринбурга пропадут в 2025 году

Мэрия Екатеринбурга решила ликвидировать все торговые точки на остановках столицы

8 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI

Ларьки на остановках Екатеринбурга пропадут в 2025 году

Мэрия Екатеринбурга приняла решение относительно потребительского рынка города. После проведения специального совещания, было решено убрать все торговые павильоны с остановок общественного транспорта. Согласно планам администрации, все киоски должны быть удалены к 2025 году.

Это решение стало результатом внесения изменений в правила благоустройства города, которые теперь запрещают установку ларьков на остановках. На данный момент в Екатеринбурге функционирует 394 мобильных торговых точек. Однако стоит отметить, что еще в августе 2023 года их количество составляло 471. За последние 10 месяцев было ликвидировано 77 объектов.

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Мэр Уральской столицы Алексей Орлов сказал, что на месте устаревших киосков будут установлены новые, современные остановочные комплексы. Там у пассажиров будет возможность с удобством ожидать общественный транспорт и отслеживать его передвижение. Кроме того, больше на остановках не будет осуществляться торговая деятельность.

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