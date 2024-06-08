Мэрия Екатеринбурга решила ликвидировать все торговые точки на остановках столицы

Мэр Уральской столицы Алексей Орлов сказал, что на месте устаревших киосков будут установлены новые, современные остановочные комплексы. Там у пассажиров будет возможность с удобством ожидать общественный транспорт и отслеживать его передвижение. Кроме того, больше на остановках не будет осуществляться торговая деятельность.