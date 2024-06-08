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Подростки в Нижнем Тагиле катаются на скейтах около Стелы воинской славы

Подростки в Нижнем Тагиле катаются на скейтах около Стелы воинской славы

8 июня 2024, 10:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле подростки катаются на скейтах у Рудоуправления на постаменте Мемориала Боевой и трудовой славы.

По словам очевидцев, в этом месте школьники катаются уже не первый раз. На замечания прохожих о том, что здесь кататься нельзя, они реагируют с агрессией, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

При этом тагильчане отметили, что недалеко есть парк, где можно кататься на специальных площадках. Также горожане надеются, что родители и педагоги проведут со скейтерами беседу о том, почему нельзя кататься на постаменте памятника.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге неизвестные вандалы дважды за месяц осквернили могилу одного из группы «дятловцев».

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