Подростки в Нижнем Тагиле катаются на скейтах около Стелы воинской славы

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По словам очевидцев, в этом месте школьники катаются уже не первый раз. На замечания прохожих о том, что здесь кататься нельзя, они реагируют с агрессией, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
При этом тагильчане отметили, что недалеко есть парк, где можно кататься на специальных площадках. Также горожане надеются, что родители и педагоги проведут со скейтерами беседу о том, почему нельзя кататься на постаменте памятника.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге неизвестные вандалы дважды за месяц осквернили могилу одного из группы «дятловцев».