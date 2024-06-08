Поехала за сыном вслед на СВО: история Людмилы Дундер

Первый раз Людмила поехала в зону СВО самостоятельно. Ехала сначала на поезде, а затем на попутном транспорте. Однако, несмотря на все усилия, ей не удалось встретиться с сыном в тот раз. Людмиле пришлось ограничиться передачей коробки с гуманитарной помощью. Во второй раз ей удалось увидеться с своим ребенком, хоть и не обошлось без женских хитростей.