Поехала за сыном вслед на СВО: история Людмилы Дундер

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В октябре 2022 года сын Людмилы Дундер был мобилизован для участия в специальной военной операции. Это стало поворотным моментом. Женщина решила, что не может просто ждать дома, пока ее ребенок рискует своей жизнью на передовой.
Решение последовать за сыном было принято после того, как он сам решил встать на защиту Родины. Она хотела быть рядом с ним, поддерживать его и помогать всем, чем могла, рассказала Дундер изданию Комсомольская правда.
Первое время, как рассказывает Людмила, было самым сложным. Она столкнулась с первыми боями, потерями и трудностями. Однако именно эти испытания помогли ей понять, что она должна делать. Женщина осознала, что хочет помогать своему сыну и другим бойцам всеми возможными способами.
Первый раз Людмила поехала в зону СВО самостоятельно. Ехала сначала на поезде, а затем на попутном транспорте. Однако, несмотря на все усилия, ей не удалось встретиться с сыном в тот раз. Людмиле пришлось ограничиться передачей коробки с гуманитарной помощью. Во второй раз ей удалось увидеться с своим ребенком, хоть и не обошлось без женских хитростей.
С тех пор Людмила Дундер активно занимается волонтерством на СВО. Она перегоняет машины с гуманитарной помощью, помогая обеспечивать бойцов всем необходимым. У Людмилы есть опыт вождения «буханок», что делает ее ценным помощником в зоне боевых действий.
Женщина провела на СВО шесть месяцев, но недавно вернулась в Ревду. Она не планирует возвращаться на передовую в ближайшее время.