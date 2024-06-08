Пропавших детей в Свердловской области нашли и госпитализировали

Брат и сестра Крепп, которые пропали 4 июня, найдены и находятся под наблюдением врачей. В Свердловской области окончены самые масштабные поисковые работы с начала 2024 года, когда в лесу заблудились двое детей из Тюмени, которые гуляли с дедушкой и двумя собаками.

Сюжет Дети пропали в лесу в Свердловской области