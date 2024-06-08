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Пропавших детей в Свердловской области нашли и госпитализировали

Пропавших детей в Свердловской области нашли и госпитализировали

8 июня 2024, 05:57
Фото: Минздрав Свердловской области
Брат и сестра Крепп, которые пропали 4 июня, найдены и находятся под наблюдением врачей. В Свердловской области окончены самые масштабные поисковые работы с начала 2024 года, когда в лесу заблудились двое детей из Тюмени, которые гуляли с дедушкой и двумя собаками.

Детей нашли утром 8 июня. В результате они были помещены в медицинское учреждение. Сейчас 12-летний мальчик и 10-летняя девочка находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. К ним уже приехали родные, в том числе мама, которая проживает в Тюмени. 

У детей диагностировано состояние средней тяжести с признаками обезвоживания. Им оказывается квалифицированная психологическая помощь. Проводится весь спектр обследований, отмечают в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Дети доставлены бригадой скорой помощи, госпитализированы в палаты интенсивной терапии в состоянии средней тяжести. В сознании, адекватны, — рассказал лечащий врач Дилшод Гиëев.

Найти детей удалось с помощью БПЛА, прибор оснащен инфракрасным комплексом для работы в условиях темного времени суток. Данные о местоположении детей были предоставлены поисковым группам, которые работали на местности. Наземные поисковики сразу же выдвинулись по указанным координатам и дети были спасены. 

Детей искали с 4 июня. На следующий день был обнаружен дедушка — мужчина 1957 года рождения недавно перенес инсульт и у него были сложности со здоровьем. В розыске детей участвовали порядка 500 человек — представители полиции, Росгвардии, ОМОН, волонтеры и поисковые отряды.

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