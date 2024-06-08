Пропавших детей в Свердловской области нашли и госпитализировали

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Детей нашли утром 8 июня. В результате они были помещены в медицинское учреждение. Сейчас 12-летний мальчик и 10-летняя девочка находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. К ним уже приехали родные, в том числе мама, которая проживает в Тюмени.
У детей диагностировано состояние средней тяжести с признаками обезвоживания. Им оказывается квалифицированная психологическая помощь. Проводится весь спектр обследований, отмечают в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Дети доставлены бригадой скорой помощи, госпитализированы в палаты интенсивной терапии в состоянии средней тяжести. В сознании, адекватны, — рассказал лечащий врач Дилшод Гиëев.
Найти детей удалось с помощью БПЛА, прибор оснащен инфракрасным комплексом для работы в условиях темного времени суток. Данные о местоположении детей были предоставлены поисковым группам, которые работали на местности. Наземные поисковики сразу же выдвинулись по указанным координатам и дети были спасены.
Детей искали с 4 июня. На следующий день был обнаружен дедушка — мужчина 1957 года рождения недавно перенес инсульт и у него были сложности со здоровьем. В розыске детей участвовали порядка 500 человек — представители полиции, Росгвардии, ОМОН, волонтеры и поисковые отряды.