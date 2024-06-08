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РЭО организовал в рамках ПМЭФ субботник со сбором электронного мусора

РЭО организовал в рамках ПМЭФ субботник со сбором электронного мусора

8 июня 2024, 14:33
Фото: 1MI
Российский экологический оператор совместно с соцпроектом «Команда Звездный Десант» 8 июня устроили спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья». Мероприятие прошло в рамках ПМЭФ.

В ходе экологической акции добровольцы очистили прибрежную и водную зоны реки Новой в Северной столице, пишет properm.ru

«Со дна реки Новой удалось поднять габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, запчасти автомобилей и другой электролом. В „ЭкоТропе Здоровья“ приняли участие волонтеры, местные жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов», — рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Участниками своеобразного субботника стали все желающие — жители и гости города на Неве. Также в сборе отходов поучаствовали олимпийские чемпионы российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, бобслеист Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие.

Буцаев поблагодарил всех за участие в важном мероприятии и посильный вклад в заботу об окружающей среде.

«Чем больше людей будет заботиться о своем здоровье и об экологическом благополучии нашей планеты, тем более экологичное будущее мы обеспечим для новых поколений. Сегодня те, кто решил принять участие в нашем мероприятии, внесли свой вклад в охрану окружающей среды. Всем участникам мы выражаем благодарность», — обратился к участникам субботника гендиректор РЭО.

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