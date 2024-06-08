РЭО организовал в рамках ПМЭФ субботник со сбором электронного мусора

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В ходе экологической акции добровольцы очистили прибрежную и водную зоны реки Новой в Северной столице, пишет properm.ru
«Со дна реки Новой удалось поднять габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, запчасти автомобилей и другой электролом. В „ЭкоТропе Здоровья“ приняли участие волонтеры, местные жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов», — рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Участниками своеобразного субботника стали все желающие — жители и гости города на Неве. Также в сборе отходов поучаствовали олимпийские чемпионы российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, бобслеист Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие.
Буцаев поблагодарил всех за участие в важном мероприятии и посильный вклад в заботу об окружающей среде.
«Чем больше людей будет заботиться о своем здоровье и об экологическом благополучии нашей планеты, тем более экологичное будущее мы обеспечим для новых поколений. Сегодня те, кто решил принять участие в нашем мероприятии, внесли свой вклад в охрану окружающей среды. Всем участникам мы выражаем благодарность», — обратился к участникам субботника гендиректор РЭО.