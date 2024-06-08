tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Таксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажирку

Таксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажирку

8 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле водитель такси Lada Granta влетел в трамвай №12 на Ленинградском проспекте. ДТП произошло 7 июня 2024 года.

Таксист, ехавший в сторону улицы Окунева, во время поворота направо столкнулся с трамваем, который в этом момент двигался, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Во время аварии пострадала девушка, ехавшая на пассажирском сиденье в такси. После того, как ее осмотрели врачи, она была отпущена домой, так как серьезных травм не получила. Девять пассажиров трамвая в ДТП не пострадали.

Напомним, 7 июня 2024 года под Екатеринбургом водитель автомобиля Lada влетел в грузовик. Трое человек пострадали.

Врезались в фургон на обочине: легковушка с семьей попала в ДТП под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Такси в Екатеринбурге отбросило на ограждение и знак из-за столкновения с машинойПьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним ТагиломПеребегавший дорогу на «красный» пешеход в Нижнем Тагиле попал под колеса иномарки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Такси#Водитель#ЧП#Трамвай#Пострадавшая#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Пропавших детей в Свердловской области нашли и госпитализировали
Сегодня, 05:57
Тагильчанин заплатит 300 тысяч рублей за наезд на пенсионерку
Вчера, 13:53
В Нижнем Тагиле внедряют методику озеленения территорий крупномерными насаждениями
Вчера, 12:45
В США осудят россиянина за ввоз части оружия ради оплаты учебы дочери в Екатеринбурге
Сегодня, 08:19
Врезались в фургон на обочине: легковушка с семьей попала в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 06:41
Показ коллекции одежды из вторсырья прошел в музее ИЗО в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:40
"