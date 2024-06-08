Таксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажирку

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Таксист, ехавший в сторону улицы Окунева, во время поворота направо столкнулся с трамваем, который в этом момент двигался, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Во время аварии пострадала девушка, ехавшая на пассажирском сиденье в такси. После того, как ее осмотрели врачи, она была отпущена домой, так как серьезных травм не получила. Девять пассажиров трамвая в ДТП не пострадали.
Напомним, 7 июня 2024 года под Екатеринбургом водитель автомобиля Lada влетел в грузовик. Трое человек пострадали.