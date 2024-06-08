В Самарской области будут создавать предприятие по утилизации электроники

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Оно направлено на совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) в Самарской области.
Денис Буцаев подчеркнул, что отходы электроники и электротехники содержат множество компонентов, как ценных, так и опасных, что требует особого подхода к их сбору и утилизации. Он отметил, что РЭО и «Акрон Холдинг» подписали соглашение с Самарской областью, где будет создана вся необходимая инфраструктура для обращения с ОЭЭО, пишет inkazan.ru
Вячеслав Федорищев заявил, что подписанное соглашение окажет значительное влияние на охрану окружающей среды, создаст новые рабочие места и увеличит налоговую базу региона. Он также подчеркнул, что администрация области будет сопровождать проект и активно работать над его успешной реализацией.
Дополнительно рассматривается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники, что даст возможность открыть новые рабочие места в регионе.
Павел Морозов отметил, что Самарская область является флагманским регионом для АО «Акрон Холдинг». С него началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия станет важным шагом к устойчивому развитию области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции, и для реализации этой цели в Самарской области необходимо решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.