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В Самарской области будут создавать предприятие по утилизации электроники

В Самарской области будут создавать предприятие по утилизации электроники

8 июня 2024, 06:49
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили трехстороннее соглашение.

Оно направлено на совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) в Самарской области.

Денис Буцаев подчеркнул, что отходы электроники и электротехники содержат множество компонентов, как ценных, так и опасных, что требует особого подхода к их сбору и утилизации. Он отметил, что РЭО и «Акрон Холдинг» подписали соглашение с Самарской областью, где будет создана вся необходимая инфраструктура для обращения с ОЭЭО, пишет inkazan.ru

Вячеслав Федорищев заявил, что подписанное соглашение окажет значительное влияние на охрану окружающей среды, создаст новые рабочие места и увеличит налоговую базу региона. Он также подчеркнул, что администрация области будет сопровождать проект и активно работать над его успешной реализацией.

Дополнительно рассматривается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники, что даст возможность открыть новые рабочие места в регионе.

Павел Морозов отметил, что Самарская область является флагманским регионом для АО «Акрон Холдинг». С него началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия станет важным шагом к устойчивому развитию области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции, и для реализации этой цели в Самарской области необходимо решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.

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