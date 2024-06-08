В Самарской области будут создавать предприятие по утилизации электроники

Павел Морозов отметил, что Самарская область является флагманским регионом для АО «Акрон Холдинг». С него началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия станет важным шагом к устойчивому развитию области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции, и для реализации этой цели в Самарской области необходимо решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.