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Updated Сегодня, 08:21

В США осудят россиянина за ввоз части оружия ради оплаты учебы дочери в Екатеринбурге

В США осудят россиянина за ввоз части оружия ради оплаты учебы дочери в Екатеринбурге

8 июня 2024, 08:19
Фото: 1MI
До пяти лет заключения грозит россиянину с гражданством США за незаконный экспорт частей оружия и боеприпасов. Мужчина с 2020 по 2023 год ввозил на территорию России предметы, требующие особое оформления документов, а вырученные деньги тратил на оплату учебы дочери и квартиру в Екатеринбурге.

О произошедшем стало известно из документов американского Минюста, поясняет Ура.ру. У Дмитрия Тимашева был помощник в России. С 2022 года мужчина занимался параллельным экспортом через Казахстан, а в документах на посылки была указана ложная информация. Средства, полученные за свои услуги, россиянин тратил на обучение дочери и квартиру в столице Свердловской области.

Сейчас за нарушение антироссийских санкций мужчине теперь грозит до пяти лет заключения. 

#Александра Логинова#Свердловская область#Нарушение#Оружие#США#Экспорт#ЧП#Казахстан#Екатеринбург
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