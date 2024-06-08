В США осудят россиянина за ввоз части оружия ради оплаты учебы дочери в Екатеринбурге

О произошедшем стало известно из документов американского Минюста, поясняет Ура.ру. У Дмитрия Тимашева был помощник в России. С 2022 года мужчина занимался параллельным экспортом через Казахстан, а в документах на посылки была указана ложная информация. Средства, полученные за свои услуги, россиянин тратил на обучение дочери и квартиру в столице Свердловской области.