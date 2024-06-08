Волонтеры будут представлены к награде пропавших детей в Свердловской области

По словам волонтеров, брат с сестрой, которых им удалось спасти, были спокойны и не напуганы, но истощены и сильно покусаны комарами. Дети смогли найти в лесу яйца перепелов, тем и питались, а чтобы согреться по ночам, прижимались к своим собакам. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медицинского персонала. Собак, которые сопровождали детей, на время забрали сотрудники полиции, согласно данным на телеграм-канале «Патрульный участок».