Волонтеры будут представлены к награде пропавших детей в Свердловской области

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
На поиски детей волонтеры прибыли 7 июня. В пять утра они отправились в лес на двух квадроциклах, каждые 200 метров мужчины останавливались и громко кричали, в надежде, что дети услышат их. В 6:15 утра добровольный поисковый отряд наткнулся на пропавших детей на расстоянии около 10 километров от ближайшего дачного участка по пути к месту вырубки леса.
Все эти добровольцы являются сотрудниками СБ ООО РНК, включая Игоря Грекова, Вадима Хасанова, Евгения Садритдинова и Виктора Крылова.
По словам волонтеров, брат с сестрой, которых им удалось спасти, были спокойны и не напуганы, но истощены и сильно покусаны комарами. Дети смогли найти в лесу яйца перепелов, тем и питались, а чтобы согреться по ночам, прижимались к своим собакам. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медицинского персонала. Собак, которые сопровождали детей, на время забрали сотрудники полиции, согласно данным на телеграм-канале «Патрульный участок».