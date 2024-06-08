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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:17

Волонтеры будут представлены к награде пропавших детей в Свердловской области

Волонтеры будут представлены к награде пропавших детей в Свердловской области

8 июня 2024, 18:15
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Волонтеры из Екатеринбурга в составе группы из четырех человек, участвовавшие в спасении потерявшихся в лесу детей, будут представлены к награде. Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов смогли отыскать сестру с братом, патрулируя лес на двух квадроциклах.

На поиски детей волонтеры прибыли 7 июня. В пять утра они отправились в лес на двух квадроциклах, каждые 200 метров мужчины останавливались и громко кричали, в надежде, что дети услышат их. В 6:15 утра добровольный поисковый отряд наткнулся на пропавших детей на расстоянии около 10 километров от ближайшего дачного участка по пути к месту вырубки леса.

Все эти добровольцы являются сотрудниками СБ ООО РНК, включая Игоря Грекова, Вадима Хасанова, Евгения Садритдинова и Виктора Крылова.

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По словам волонтеров, брат с сестрой, которых им удалось спасти, были спокойны и не напуганы, но истощены и сильно покусаны комарами. Дети смогли найти в лесу яйца перепелов, тем и питались, а чтобы согреться по ночам, прижимались к своим собакам. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медицинского персонала. Собак, которые сопровождали детей, на время забрали сотрудники полиции, согласно данным на телеграм-канале «Патрульный участок».

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