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Школьник и его родители пострадали в ДТП на свердловской трассе

Врезались в фургон на обочине: легковушка с семьей попала в ДТП под Екатеринбургом

8 июня 2024, 06:41
Фото: ГИБДД Свердловской области

Школьник и его родители пострадали в ДТП на свердловской трассе

Авария с тремя пострадавшими произошла днем 7 июня. Семья из трех человек на автомобиле Lada Granta двигалась в Екатеринбург. Водитель допустил столкновение с фургоном, который стоял на обочине.

В пятницу днем водитель отечественной легковой машины врезался в фургон Volvo. Иномарка стояла на обочине трассы под Екатеринбургом, при этом водитель фургона разместил знак аварийной остановки, как того требует ПДД. В результате съезда на крайнюю левую полосу легковушка столкнулась с припаркованным фургоном. Еще один легковой автомобиль оказался на обочине. 

Последствиями авариями стали травмы 40-летнего водителя и двух пассажиров — его 41-летней супруги и 8-летнего сына. Теперь ГИБДД проводит проверку по факту аварии, а также напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима. Автомобилист имеет 18-летний стаж, все находившиеся были пристегнуты ремнями, ребенок располагался в автокресле. 

Фото: ГИБДД Свердловской области
#Александра Логинова#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Трасса#Пострадавшие#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург#Авария#Фургон
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