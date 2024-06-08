Врезались в фургон на обочине: легковушка с семьей попала в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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В пятницу днем водитель отечественной легковой машины врезался в фургон Volvo. Иномарка стояла на обочине трассы под Екатеринбургом, при этом водитель фургона разместил знак аварийной остановки, как того требует ПДД. В результате съезда на крайнюю левую полосу легковушка столкнулась с припаркованным фургоном. Еще один легковой автомобиль оказался на обочине.
Последствиями авариями стали травмы 40-летнего водителя и двух пассажиров — его 41-летней супруги и 8-летнего сына. Теперь ГИБДД проводит проверку по факту аварии, а также напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима. Автомобилист имеет 18-летний стаж, все находившиеся были пристегнуты ремнями, ребенок располагался в автокресле.