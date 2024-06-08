Врезались в фургон на обочине: легковушка с семьей попала в ДТП под Екатеринбургом

В пятницу днем водитель отечественной легковой машины врезался в фургон Volvo. Иномарка стояла на обочине трассы под Екатеринбургом, при этом водитель фургона разместил знак аварийной остановки, как того требует ПДД. В результате съезда на крайнюю левую полосу легковушка столкнулась с припаркованным фургоном. Еще один легковой автомобиль оказался на обочине.