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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

30-градусная жара, туман и грозы придут в Свердловскую область

30-градусная жара, туман и грозы придут в Свердловскую область

9 июня 2024, 10:41
Фото: 1MI
30-градусная жара придет в Свердловскую область. Вместе с этим регион накроют дожди и грозы.

Согласно прогнозу Уральского УГМС, в понедельник 10 июня погода в области будет теплой. Температура воздуха ночью составит до +13 градусов, а в дневное время прогреется до +26 градусов. При этом в течение дня ветра будут слабыми, но в период гроз порывы могут составить до 14 метров в секунду. В ночное время и утром возможен туман, а в течение дня пройдут небольшие дожди.

Во вторник 11 июня в ночное время температура также не превысит +9…+14 градусов. Днем температура достигнет уже +24…+29 градусов. Ветер будет иметь порывы до 8 метров в секунду. Гроз и тумана не ожидается, но местами пройдут небольшие дожди.

12 июня в среду местами также пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью температура составит +11…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Ветра не будут иметь порывы более 4-9 метров в секунду. Однако во время грозы они могут увеличиваться до 15 метров в секунду.

Напомним, ранее из-за непогоды в регионе три дня подряд выпускали экстренное предупреждение.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Потепление#Погода#Дождь#Гроза#Жара#Природа#Туман#Екатеринбург
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