30-градусная жара, туман и грозы придут в Свердловскую область

Согласно прогнозу Уральского УГМС, в понедельник 10 июня погода в области будет теплой. Температура воздуха ночью составит до +13 градусов, а в дневное время прогреется до +26 градусов. При этом в течение дня ветра будут слабыми, но в период гроз порывы могут составить до 14 метров в секунду. В ночное время и утром возможен туман, а в течение дня пройдут небольшие дожди.