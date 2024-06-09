Четверо человек пострадали в массовом ДТП на ЕКАДе из-за пьяного водителя без прав

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Автомобилист, ехавший по ЕКАД с Полевского тракта, столкнулся с иномарками Opel Meriva и Volkswagen Polo, которые ехали впереди. После удара обе иномарки съехали с дороги и перевернулись, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В дорожном происшествии пострадали водитель и три пассажира Volkswagen, двое из которых — дети 2 и 10 лет. Их отвезли в больницу. По словам мужчины, который спровоцировал ДТП, он пил алкоголь вместе с другом, а затем они решили поездить на машине.
Также выяснилось, что у виновника аварии нет водительских прав.
Напомним, 9 июня 2024 года в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель влетел в столб, после чего скрылся с места ЧП, оставив своего пассажира, который получил серьезные травмы.