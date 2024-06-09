Четверо человек пострадали в массовом ДТП на ЕКАДе из-за пьяного водителя без прав

В дорожном происшествии пострадали водитель и три пассажира Volkswagen, двое из которых — дети 2 и 10 лет. Их отвезли в больницу. По словам мужчины, который спровоцировал ДТП, он пил алкоголь вместе с другом, а затем они решили поездить на машине.