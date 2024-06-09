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Четверо человек пострадали в массовом ДТП на ЕКАДе из-за пьяного водителя без прав

Четверо человек пострадали в массовом ДТП на ЕКАДе из-за пьяного водителя без прав

9 июня 2024, 11:49
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пьяный водитель автомобиля Kia Cerato, не имеющий прав на вождение, спровоцировал на ЕКАДе массовое ДТП с двумя машинами. Четверо человек пострадали. Авария случилась 8 июня 2024 года.

Автомобилист, ехавший по ЕКАД с Полевского тракта, столкнулся с иномарками Opel Meriva и Volkswagen Polo, которые ехали впереди. После удара обе иномарки съехали с дороги и перевернулись, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В дорожном происшествии пострадали водитель и три пассажира Volkswagen, двое из которых — дети 2 и 10 лет. Их отвезли в больницу. По словам мужчины, который спровоцировал ДТП, он пил алкоголь вместе с другом, а затем они решили поездить на машине.

Также выяснилось, что у виновника аварии нет водительских прав.

Напомним, 9 июня 2024 года в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель влетел в столб, после чего скрылся с места ЧП, оставив своего пассажира, который получил серьезные травмы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#Алкоголь#Автомобиль#Водитель#Водительские права#ЧП#Пострадавшие#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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