Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов

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Так, с 13 по 16 июня пройдет ремонт на улице Пархоменко. Недоступен для проезда будет участок от улицы Ленина до улицы Строителей.
Следом пройдет ремонт на улице Землячки. Участок дороги от дома №2 до дома №6 перекроют с 17 по 20 июня.
Предприятию «Тагилэнерго» предстоит установить специальные знаки для предупреждения. Также информация должна быть направлена в городское ГИБДД.
Напомним, в Екатеринбурге из-за перекрытия дорог на ЖБИ встало трамвайное движение. Оно будет возобновлено 10 июня.