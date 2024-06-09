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Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов

Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов

9 июня 2024, 11:00
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле улицы Землячки и Пархоменко перекроют на несколько дней для движения транспорта. Причиной в обоих случаях является аварийный ремонт теплотрассы.

Так, с 13 по 16 июня пройдет ремонт на улице Пархоменко. Недоступен для проезда будет участок от улицы Ленина до улицы Строителей.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Следом пройдет ремонт на улице Землячки. Участок дороги от дома №2 до дома №6 перекроют с 17 по 20 июня.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Предприятию «Тагилэнерго» предстоит установить специальные знаки для предупреждения. Также информация должна быть направлена в городское ГИБДД.

Напомним, в Екатеринбурге из-за перекрытия дорог на ЖБИ встало трамвайное движение. Оно будет возобновлено 10 июня.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Ремонт#Водитель#Движение#Екатеринбург#Закрытие дороги
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