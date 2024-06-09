Команда из Нижнего Тагила победила в Кубке России по футболу на электроколясках

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Матч проходил 8 июня. Как сообщали в Федерации футбола на электроколясках, обе команды были по уровню готовы на 100%.
В ФК «Скорпионы» до матча отмечали, что соперники им видятся фаворитами. Там отметили их тактические навыки. Однако в команде заявили, что тоже «не промах».
Напомним, в феврале 2024 года команда стала победителем соревнований среди команд из Свердловской области. А до этого игроки побывали в Сочи, откуда также уехали с победой.