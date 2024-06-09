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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Команда из Нижнего Тагила победила в Кубке России по футболу на электроколясках

Команда из Нижнего Тагила победила в Кубке России по футболу на электроколясках

9 июня 2024, 07:27
Фото: личная страница Сергея Бурлая Вконтакте
Команда из Нижнего Тагила «Шаг вперед» стала победителем Кубка России по футболу на электроколясках, сообщил депутат гордумы Сергей Бурлай. В последнем матче они сражались с командой «Скорпионы» из Москвы.

Матч проходил 8 июня. Как сообщали в Федерации футбола на электроколясках, обе команды были по уровню готовы на 100%.

В ФК «Скорпионы» до матча отмечали, что соперники им видятся фаворитами. Там отметили их тактические навыки. Однако в команде заявили, что тоже «не промах».

Напомним, в феврале 2024 года команда стала победителем соревнований среди команд из Свердловской области. А до этого игроки побывали в Сочи, откуда также уехали с победой.

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